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Жительница Израиля погибла после ракетного обстрела со стороны сектора Газа

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Фото: REUTERS/Itai Ron
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В Израиле в результате ракетного обстрела погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNN в субботу, 7 сентября, со ссылкой на израильскую спасательную службу (MDA).

«По данным MDA, в результате обстрела погибла женщина в возрасте 70 лет в Кфар-Авиве в районе Гдерот. <…> Еще два человека в районе Ашкелона получили легкие ранения, а четвертый человек — мужчина в возрасте 20 лет из Явне — получил осколочные ранения средней степени тяжести», — говорится в материале.

Отмечается, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

«Военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами», — передает телеканал.

Запуски ракет, свидетелем которых стал продюсер CNN в секторе Газа, вызвали объявление воздушной тревоги на севере, вплоть до района Тель-Авива, на востоке до Беэр-Шевы и во многих других местах между ними, добавляется в материале.

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Об объявлении воздушной тревоги газета The Times of Israel сообщила ранее в этот день. Издание указало, что сирены прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия Израиля объявила состояние «готовности к войне».

Ранее, 15 сентября, минобороны Израиля сообщало, что израильские военные нанесли удар по военному посту палестинской организации ХАМАС на севере сектора Газа. Уточнялось, что с израильской стороны никто не пострадал.

В конце августа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет «бороться всеми средствами против их попыток вести против него террористическую деятельность ХАМАС на Западном берегу, в секторе Газа и где-либо еще». Тогда же израильская газета «Исраэль Хайом» сообщила, что с начала года по меньше мере 35 граждан Израиля были убиты в различных терактах и нападениях.

До этого, в июне, военные Израиля нанесли удар по палестинским боевикам на фоне обострения в последнее время конфликта на Западном берегу. Так, 7 июня минздрав Палестины сообщил, что шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла, расположенном в центральной части Западного берега реки Иордан.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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