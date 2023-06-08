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В Палестине сообщили о шести раненых при столкновениях с армией Израиля

Минздрав Палестины: в Рамалле при столкновениях с израильской армией ранили шесть человек
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Фото: Соцсети
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Шесть человек были ранены при столкновениях с армией Израиля в палестинском городе Рамалла. Об этом 7 июня сообщил минздрав Палестины.

«Шесть человек пострадали этой ночью от огня израильской армии в городе Рамалла. Все пострадавшие были доставлены в больничный комплекс Фаластин», — говорится в заявлении.

Также сообщается о большом числе пострадавших от слезоточивого газа, который применяли израильские военнослужащие в ходе рейда в Рамалле.

По информации Times of Israel, израильские войска штурмовали город с намерением снести дом палестинского заключенного Ислама эль-Фруха, обвиняемого в установке бомбы, из-за взрыва которой погибли два человека. В связи с этим вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинцами и силами израильской армии.

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Ранее, 22 мая, стало известно, что по меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан.

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