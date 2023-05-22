Три палестинца погибли после рейда ЦАХАЛ в лагерь беженцев Балата

По меньшей мере трое палестинцев погибли во время рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в лагерь беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан. Об этом 22 мая сообщает Times of Israel со ссылкой на палестинские органы здравоохранения.

Ранения, по информации источника, получили еще три человека, один находится в критическом состоянии. Информации о потерях израильтян или подтверждения от Армии обороны Израиля не поступало.

На фотографиях и видео очевидцев видно, как израильские солдаты и транспортные средства, в том числе бульдозеры, движутся по густонаселенному лагерю. На некоторых кадрах слышна стрельба, а также видно, как израильские военные блокируют машину скорой помощи.

14 мая сообщалось, что израильские военные в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация).

11 мая СМИ рассказали о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находились в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.