Нетаньяху заявил об уничтожении всех лидеров «Исламского джихада» в Газе

Израильские военные в ходе операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожили всю верхушку палестинского радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация). Об этом 14 мая заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, отметив, что операция успешно завершена.

«Вчера вечером мы успешно завершили пятидневную борьбу с террористической организацией «Исламский джихад». При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку «Исламского джихада» в Газе», — сказал глава правительства на еженедельном заседании.

Нетаньяху дал высокую оценку действиям военных, подчеркнув, что армия и разведка получили задание провести операцию, используя инициативу и внезапность, и выполнили это указание.

«Мы ликвидировали десятки террористов, уничтожили 17 штабов «Джихада», склады ракет, противотанковые расчеты и многое другое», — сообщил премьер-министр.

13 мая глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби сообщил, что израильские власти солидарны с инициативой Египта о прекращении огня в секторе Газа. По указанию Нетаньяху глава СНБ поблагодарил египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси за усилия его государства, которые были направлены на достижение перемирия.

Тогда же начальник генштаба Израиля Херци Халеви заявил, что операция израильской армии против палестинских радикалов «Щит и стрела» показывает значительные успехи.

По информации газеты The Times of Israel, за пять дней противостояния радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю более 1200 ракет, в ответ израильские военные поразили около 350 целей в анклаве.

11 мая СМИ рассказали о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находились в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Исламского джихада» в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

За день до этого стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.