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Армия Израиля сообщила об ударах по целям «Исламского джихада» в Газе

Армия Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Израильские военные наносят удары по объектам палестинской радикальной группировки «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба армии Израиля.

«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ. — Ред.) в настоящий момент наносит удары по целям террористической организации «Исламский джихад» в секторе Газа. Подробности последуют», — говорится в сообщении.

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Ранее в этот день СМИ сообщили о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находятся в критическом состоянии. Первоначально сообщалось о пяти раненых. В настоящее время спасатели продолжают оказывать помощь раненым и искать под завалами людей.

Также 11 мая секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником израильского премьер-министра. В частности, обсуждались масштабные обстрелы территории Израиля со стороны сектора Газа.

Кроме того, в этот день сообщалось, что в результате обстрела со стороны израильских военных были убиты три боевика радикального движения «Исламский джихад». Согласно заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в числе погибших — ​командующий ракетными силами группировки Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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