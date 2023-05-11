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Патрушев провел телефонный разговор с советником премьера Израиля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с советником премьер-министра Израиля, главой Совета нацбезопасности Цахи Анегби. Об этом сообщила 11 мая пресс-служба СБ.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки.

Также собеседники поздравили друг друга с Днем Победы и подчеркнули важность этого праздника для народов двух стран. Они также обсудили мероприятия, проведенные в обеих странах в честь 78-летия победы над фашизмом.

Беседа состоялась на фоне масштабных обстрелов территории Израиля со стороны сектора Газа. Воздушная тревога была объявлена на юге израильского государства утром в четверг.

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Накануне по территории Израиля из сектора Газа была проведена масштабная ракетная атака, за день было выпущено 469 ракет. Израильские военные атаковали в ответ 133 цели боевиков в анклаве.

Отмечается, что 333 ракеты достигли территории Израиля, 153 из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны.

Еще более 100 пусков были неудачными.

Ответным ударом Израиля были уничтожены три боевика радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация).

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

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