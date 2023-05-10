Израиль возобновил удары по целям «Исламского джихада» в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по позициям боевиков радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа, заявила 10 мая армейская пресс-служба.

«Боевые вертолеты нанесли удары по четырем военным объектам «Исламского джихада» в секторе Газа, в том числе по объектам, используемым для хранения оружия. Кроме того, атаке подвергся военный комплекс, используемый военно-морскими силами организации. В это время ЦАХАЛ продолжает атаковать объекты террористов «Исламского джихада» в секторе Газа», — сказано в сообщении.

Пресс-служба добавила, что сирены воздушной тревоги снова прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.

Днем ранее израильская Армия обороны сообщила о нанесении ударов ВВС Израиля по объектам радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Один человек погиб, еще четверо пострадали.

Как стало известно 2 мая, палестинцы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны.

Утром в тот день из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из них попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.