Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по объектам радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» (признана террористической в РФ и запрещена) в секторе Газа. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам «Исламского джихада» в Газе. Подробности последуют», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте.

По данным агентства Reuters, один человек погиб, еще четверо пострадали.

Ранее, 2 мая, сообщалось, что палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны.

Утром этого же дня из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

До этого, 5 апреля, в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.