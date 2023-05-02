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Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа 22 ракеты по Израилю

Армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы выпустили по территории страны 22 ракеты
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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны. Об этом сообщила израильская армия.

«ПВО перехватила четыре пуска», — отметили в армии Израиля.

На пустынной местности упали 16 из 22 запущенных ракет.

Утром из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на незаселенной территории.

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Армия обороны ответила танковым обстрелом. Жителей приграничных территорий призвали оставаться в укрытиях.

7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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