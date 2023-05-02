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Сектор Газа выпустил три ракеты в сторону Израиля

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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С территории сектора Газа было выпущено три ракеты в направлении Израиля. Об этом сообщила израильская армия в Twitter-аккаунте во вторник, 2 мая.

Как уточняется, ракеты упали в открытой местности. Израиль не запускал перехватчики, добавляется в публикации.

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7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны. Также были атакованы два туннеля.

5 апреля в сторону Израиля несколько ракет выпустили с территории сектора Газа. Одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще несколько упали на открытой местности. Остальные ликвидировала система ПРО «Железный купол».

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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