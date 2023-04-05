В сторону Израиля выпустили несколько ракет из сектора Газа

Несколько ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает издание The Jerusalem Post.

Уточняется, что обстрел произошел на фоне столкновений палестинцев с полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

По информации издания, одна из ракет попала в завод в районе Сдерота, еще четыре упали на открытой местности. О пострадавших не сообщается.

18 марта палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по Израилю. Известно, что она упала в незаселенной местности, согласно действующему протоколу, пуски ПВО не производились.

26 февраля главы служб безопасности Израиля и Палестины встретились в Иордании и провели первые за многие годы переговоры на высоком уровне. Основной целью встречи была разрядка напряжения в преддверии священного месяца Рамадан. Он наступает 22 марта и как раз может послужить катализатором для более широкой эскалации.

Палестинцы требуют, чтобы будущие границы между двумя государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина надеется создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.