Пять человек ранены после попадания ракеты в здание в израильском Реховоте
В израильском Реховоте ракета из сектора Газа попала в здание. Об этом 11 мая сообщает издание Times of Israel.
«Медики оказали помощь пяти людям, получившим ранения в результате ракетного удара по зданию в Реховоте. Сообщается, что один из раненых находится в критическом состоянии», — приводит сообщение спасательной службы «Маген Давид Адом» издание.
Врачи спасательной службы United Hatzolah оказывают помощь женщине с травмой головы, она находится в сознании. Спасатели службы «Маген Давид Адом» помогают мужчине, нога которого застряла под обломками здания.
При этом пожарная служба считает, что существует риск дальнейшего обрушения здания. Полиция проводит обыски на месте происшествия. К этому моменту саперы извлекают части ракеты. Граждан призывают оставаться в бомбоубежищах.
Позднее радиостанция «Кан» сообщила, что один из пострадавших скончался.
В этот день на юге Израиля у границы с сектором Газа была объявлена воздушная тревога. В районе сектора Газа звучали сирены. Накануне по территории Израиля из сектора Газа была проведена масштабная ракетная атака, за день было выпущено 469 ракет. Израильские военные атаковали в ответ 133 цели боевиков в анклаве. Отмечалось, что 333 ракеты достигли территории Израиля, 153 из них были перехвачены израильской системой противовоздушной обороны. Еще более 100 пусков были неудачными.
Ответным ударом Израиля были уничтожены три боевика радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ террористическая организация). В числе погибших — командующий ракетными силами группировки Али Гали, который координировал удары по израильской территории, отметили израильские военные.
10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.
Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.