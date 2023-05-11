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Три боевика «Исламского джихада» погибли при атаке ВВС Израиля

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Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
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Три боевика радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) были убиты в секторе Газа в результате обстрела со стороны израильских военных. Об этом 11 мая сообщает газета Haaretz.

Согласно заявлениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в числе погибших — ​командующий ракетными силами группировки Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

Также палестинские СМИ пишут, что более 10 человек пострадали от налета военной авиации.

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Накануне стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям радикалов в секторе Газа. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.

В ответ из Газы было выпущено свыше 400 ракет. Большая часть снарядов упала на открытой местности, некоторые ракеты перехватили израильские системы противовоздушной обороны.

В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли удары по объектам «Исламского джихада». Сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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