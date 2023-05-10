Сектор Газа выпустил более 400 ракет за сутки по Израилю
Свыше 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля, рассказал 10 мая министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Его слова передал израильский интернет-портал Calcalist.co.il.
«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита», — отметил он во время совместного с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обращения к согражданам.
Галант также уточнил, что было зафиксировано несколько попаданий по домам.
Министр выразил надежду на завершение военной операции в ближайшее время, также он обратил внимание на то, что израильская армия готова к любому развитию событий и «сделает всё для победы».
«Мы можем при необходимости нанести мощный удар и не будем колебаться, если выяснится, что кто-то бросает нам вызов и пытается нанести удар по нашим гражданам или по независимости Израиля», — подчеркнул глава министерства обороны.
Ранее в этот день сообщалось о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.
Как сообщила израильская армия 2 мая, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны. На пустынной местности упали 16 из 22 запущенных ракет.
Утром в тот день из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на нежилой территории. Армия обороны ответила на это танковым обстрелом.
7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.
Палестинцы пытается добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.
Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.