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Сектор Газа выпустил более 400 ракет за сутки по Израилю

Глава Минобороны Галант заявил, что по Израилю выпустили около 400 ракет из сектора Газа
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Свыше 400 ракет выпущено за сутки из сектора Газа по территории Израиля, рассказал 10 мая министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Его слова передал израильский интернет-портал Calcalist.co.il.

«Порядка 400 ракет было выпущено по Израилю, примерно четверть из них упала на территории сектора Газа, значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита», — отметил он во время совместного с премьер-министром Биньямином Нетаньяху обращения к согражданам.

Галант также уточнил, что было зафиксировано несколько попаданий по домам.

Министр выразил надежду на завершение военной операции в ближайшее время, также он обратил внимание на то, что израильская армия готова к любому развитию событий и «сделает всё для победы».

«Мы можем при необходимости нанести мощный удар и не будем колебаться, если выяснится, что кто-то бросает нам вызов и пытается нанести удар по нашим гражданам или по независимости Израиля», — подчеркнул глава министерства обороны.

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Ранее в этот день сообщалось о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Сирены воздушной тревоги снова прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.

Как сообщила израильская армия 2 мая, палестинские радикалы выпустили из сектора Газа по территории Израиля 22 ракеты, четыре были перехвачены системой противоракетной обороны. На пустынной местности упали 16 из 22 запущенных ракет.

Утром в тот день из сектора Газа радикалы выпустили по югу Израиля три ракеты. Они упали на нежилой территории. Армия обороны ответила на это танковым обстрелом.

7 апреля ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа. Удары были нанесены по объектам производства оружия палестинского Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в северной и центральной частях страны.

Палестинцы пытается добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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