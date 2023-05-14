Израиль поблагодарил Египет за помощь в достижении перемирия в секторе Газа

Израильские власти солидарны с инициативой Египта о прекращении огня в секторе Газа. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби. Его заявление опубликовала канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По указанию Нетаньяху глава СНБ поблагодарил египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси за усилия его государства, которые были направлены на достижение перемирия.



«Глава Совета национальной безопасности дал ясно понять: принятие Израилем египетской инициативы означает, что тишина будет встречена тишиной и что если Израиль подвергнется атаке или угрозе, то продолжит делать всё необходимое для своей защиты», — рассказали в канцелярии премьер-министра.

Ранее в этот день стало известно о договоренностях Израиля и Палестины о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Договоренности были достигнуты при активном посредничестве Египта.



В тот же день сообщалось, что сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. После этого израильская армия объявила, что возобновит удары по палестинским радикалам.



Тогда же начальник генштаба Израиля Херци Халеви заявил, что операция израильской армии против палестинских радикалов «Щит и стрела» показывает значительные успехи.



11 мая СМИ рассказали о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находятся в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

Накануне стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.