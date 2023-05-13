Израильская армия заявила о возобновлении ударов по сектору Газа

Сирены воздушной тревоги снова прозвучали на юге Израиля недалеко от границы с сектором Газа. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила пресс-служба израильской армии.



По информации ведомства, сирены сработали в городе Сдерот и нескольких районах, прилегающих к сектору Газа. Это произошло после 22:00, несмотря на договоренности Израиля с палестинскими радикалами о прекращении огня после этого времени.



После этого израильская армия объявила, что возобновит удары по палестинским радикалам.



«Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют», — рассказали в израильском военном ведомстве.

Ранее в этот день СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Договоренности были достигнуты при активном посредничестве Египта.



11 мая стало известно о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находятся в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.