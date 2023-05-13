СМИ сообщили о договоренностях Израиля и Палестины о прекращении огня

Палестинские группировки, базирующиеся в секторе Газа, и Израиль договорились о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил телеканал Extra News.

По его данным, договоренность была достигнута при активном посредничестве Египта.

«Соглашение включает обязательство о прекращении огня, прекращении нападений на мирных жителей и прекращении сноса домов», — следует из сообщения телеканала в Twitter.

Ранее, 11 мая, СМИ сообщили о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находятся в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

10 мая стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.