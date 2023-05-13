Начальник генштаба Израиля заявил об успехах операции в секторе Газа

Операция израильской армии против палестинских радикалов «Щит и стрела» показывает значительные успехи. Об этом в субботу, 13 мая, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Продолжающиеся обстрелы со стороны террористической организации «Исламский джихад» (запрещенная в РФ организация) позволяют нам продолжать добиваться дальнейших успехов», — заявил начальник генштаба ЦАХАЛ Херци Халеви.



По его словам, ЦАХАЛ будет и дальше наносить прицельные удары по палестинским силам и их инфраструктуре.

Халеви добавил, что успехи стали возможны благодаря стойкости израильских граждан, в особенности тех, кто проживает на юге страны. Именно туда террористы запускают ракеты чаще всего.

В этот же день стало известно о договоренностях Израиля и Палестины о взаимном прекращении огня с 22:00 по местному времени. Договоренности были достигнуты при активном посредничестве Египта.



11 мая СМИ рассказали о попадании в здание в израильском Реховоте ракеты, выпущенной из Газы. В результате частичного обрушения здания пострадали люди, некоторые находятся в критическом состоянии.

После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по объектам «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. В результате были убиты три боевика радикального движения. Согласно заявлениям Армии обороны Израиля, в числе погибших — ​командующий ракетными силами «Исламского джихада» Али Гали, который координировал удары по израильской территории. Информацию подтвердили в Палестине.

Накануне стало известно о возобновлении Израилем ракетных ударов по целям «Исламского джихада» в секторе Газа. В ночь на 9 мая ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам этой группировки, сообщалось о 20 пострадавших.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.