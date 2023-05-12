Ракетная реакция: что происходит между Израилем и сектором Газа

Четвертый день Израиль в рамках спецоперации «Щит и стрела» осуществляет бомбардировки позиций радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа. Боевики продолжают обстреливать израильские города . Ситуация уже привела к гибели нескольких десятков человек со стороны Палестины, в Израиле в результате попадания ракеты в жилой дом погиб человек. Стороны пока не проявляют заинтересованности в ослаблении напряженности, и в этой ситуации эксперты обращают внимание на возможность поддержки «Исламского джихада» со стороны ХАМАС , которое контролирует сектор Газа. При этом идти на это у ХАМАС, видимо, желания немного , в том числе из-за позиции ряда арабских государств. Что привело к очередному обострению и как быстро удастся найти выход из ситуации — в материале «Известий» .

Из-за чего всё началось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 мая созвал совещание с участием руководства ключевых силовых ведомств страны , чтобы обсудить вопросы безопасности на фоне продолжающихся несколько дней обстрелов со стороны группировки «Исламский джихад» из сектора Газа.

«Исламский джихад» — вторая крупнейшая группировка после ХАМАС, которое, собственно, и контролирует сектор Газа. Представители организации придерживаются радикальных взглядов, организуют на протяжении нескольких лет обстрелы территории Израиля и стремятся уничтожить еврейское государство.

В ночь на 9 мая Израиль начал проводить операцию «Щит и стрела» в ответ на массированные обстрелы еврейского государства, которые произошли неделей ранее .

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Точкой отсчета текущего обострения в палестино-израильских отношениях можно считать 2 мая. Тогда в израильской тюрьме скончался высокопоставленный член «Исламского джихада» Хадер Аднан . Его обвинили в участии в исламистской группировке, а также в поддержке терроризма и подстрекательстве. Аднан обвинения не признал, объявил голодовку, отказался проходить медосмотры и получать лечение. Голодовка продлилась 86 дней.

Утром 2 мая Аднана обнаружили в камере без сознания, после чего госпитализировали. Попытки реанимировать заключенного результатов не дали, он скончался.

Последние месяцы отношения между Израилем и Палестиной и без того шли по наклонной, и смерть Аднана лишь спровоцировала стороны на агрессивные действия . Дело в том, что палестинские заключенные представляются для внутренней аудитории сектора Газа практически национальными героями, а потому любая угроза их жизни и здоровью во время заключения в Израиле — очень чувствительная для Палестины тема. Стороны достаточно осторожно подходят к этому вопросу, поскольку любые изменения в состоянии здоровья арестованных палестинцев могут спровоцировать напряженность. Потому известны случаи, когда Израиль шел на уступки.

Фото: REUTERS/Raneen Sawafta

Но и голодовки среди палестинских деятелей, находящихся под стражей в Израиле, — нередкий способ политической борьбы. Тот же Аднан уже объявлял голодовку в 2015 году — тогда он не принимал пищу 55 дней в знак протеста в связи с тем, что при административном задержании ему не были предъявлены обвинения.

После того как стало известно о смерти Аднана, в тот же день, 2 мая, боевики «Исламского джихада» выпустили 102 ракеты по израильским населенным пунктам , расположенным вокруг сектора Газа, и по южным поселениям.

Операция «Щит и стрела»

Спустя неделю, в ночь на 9 мая, ВВС Израиля атаковали объекты исламистской группировки в Газе. В результате удара погибли три полевых командира «Исламского джихада» , всего скончалось 12 человек, еще 22 были ранены. Всего сейчас речь идет о по меньшей мере 28 жертвах конфликта с палестинской стороны. 12 мая в СМИ появилась информация, что Израиль ликвидировал еще несколько лидеров военного командования «Исламского джихада».

Во время этого удара погиб гражданин России Джамал Абу Хасван. Вместе с ним жертвами стали его жена и сын.

Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Утром 9 мая авиация Израиля продолжила наносить удары . Очевидцы сообщали, что одна из ракет упала на многоквартирный дом в Газе, другая попала в жилое здание в городе Рафахе, фотокадры демонстрируют некоторые разрушения в результате атаки. «Исламский джихад» поклялся отомстить.

Очевидцы рассказали «Известиям», что самым напряженным днем стало 10 мая — тогда сирены звучали даже в центральной части еврейского государства . «Относительно спокойно было только на севере Израиля. 10 мая мы много времени провели в бомбоубежище. Сейчас обстановка спокойнее», — сказал один из собеседников.

На следующий день взаимные обстрелы продолжились. За сутки обострения на территории Израиля упало около 400 ракет , уточнил министр обороны страны Йоав Галлант. «Значительная часть ракет упала на открытой местности, часть ракет была сбита, и, к сожалению, было зафиксировано несколько попаданий по домам», — сказал Галлант во время специального телеобращения.

В настоящий момент речь идет уже о не менее 900 ракет, выпущенных палестинскими боевиками . Одна из них 11 мая попала в жилой дом в городе Реховоте. В результате один человек погиб, еще как минимум семеро получили ранения.

«Залп [ракет-перехватчиков] был произведен, ракета не была перехвачена «Железным куполом» и попала в здание. Мы понимаем, что произошла техническая неисправность, перехватчик был запущен, но не попал по ракете», — объяснили инцидент в армии Израиля.

При этом там подчеркнули, что «Железный купол» продолжает быть высокоэффективной системой — с начала обострения был сбит 91% выпущенных ракет.

Фото: REUTERS/Ammar Awad

Примечательно, что текущее обострение происходит менее чем через неделю после объявленного в Газе перемирия — посредником в переговорах выступил Египет .

Каир может сыграть позитивную роль и на этот раз . Тем более Египет уже предпринимает попытки снова выступить посредником в текущем урегулировании, полагает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

— Но в целом текущая ситуация, если обострение перерастет в более масштабный конфликт, опасна тем, что в это противостояние могут включиться и другие акторы — Иран, Сирия. Вряд ли какая-то из сторон сейчас заинтересована в таком сценарии, потому, как мне представляется, конфликт всё же будет минимизирован и не приведет к масштабному разрастанию и тем более к войне на Ближнем Востоке , — пояснил он «Известиям».

Почему молчит ХАМАС

Если до попадания ракеты в жилой дом в Реховоте складывалось впечатление, что Израиль завершит операцию к пятнице, 12 мая, то теперь, очевидно, она будет продолжена, сказал в разговоре с «Известиями» эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.

— До 11 мая военная операция Израиля шла для него довольно успешно : были ликвидированы несколько десятков боевиков палестинских группировок, а у Израиля потерь не было. Вчера ситуация изменилась, и, скорее всего, Израиль сейчас операцию не закончит . Хотя до этого казалось, что всё идет к завершению — цели шли к выполнению, боевой потенциал противников снижен, — говорит Каргин.

Пролонгирование операции «Щит и стрела» существенно повышает риски масштабирования конфликта на текущем этапе. Дело в том, что ХАМАС, осуществляющее политический контроль над сектором Газа, до сих пор не поддержало действия «Исламского джихада». Эксперты полагают, что присоединение ХАМАС к текущему конфликту при самом негативном сценарии может привести к дальнейшей эскалации.

Фото: REUTERS/Ashraf Amrah

— Если операция продолжается, повышается и риск, что ХАМАС присоединится к «Исламскому джихаду». При таком раскладе, скорее всего, Иран будет поддерживать ХАМАС . И такое развитие событий может привести к полноценной наземной операции со стороны Израиля в секторе Газа. Хотя надо отметить, что такое развитие событий маловероятно — иначе это может обернуться большой ближневосточной войной , — считает Александр Каргин.

При этом само ХАМАС до сих пор остается в стороне из-за внутриполитической конкуренции, существующей в секторе Газа. «Исламский джихад» конкурирует с ХАМАС за электорат, а потому стремится продемонстрировать, что они более пропалестинские и более радикальные. Через такие демонстрационные акции «Исламский джихад» в том числе привлекает на свою сторону избирателей и финансирование.

— Когда Израиль бомбит «Исламский джихад», ХАМАС это выгодно, потому они и не вмешиваются в текущую ситуацию . Но по большому счету для ХАМАС «Исламский джихад» тоже проблема, — отметил Каргин.

Поэтому, по его словам, ХАМАС в данной ситуации проще дать Израилю «если не разбить, то нанести критический урон» конкуренту. Заодно Израиль обеспечит свою безопасность, объясняет эксперт причину молчания политического руководства сектора Газа.

Другое основание — часть арабских стран, на которых традиционно рассчитывает Палестина, не одобряет такие радикальные группировки, как «Исламский джихад». А ХАМАС не хочет лишиться поддержки других заинтересованных сторон в регионе.

— Вполне возможно, что ХАМАС может поддержать негласно, но официально будет держаться на дистанции, — считает Борис Долгов.