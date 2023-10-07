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Израильская операция в секторе Газа получила название «Железные мечи»

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Операция израильской армии в секторе Газа получила название «Железные мечи», что стало ответом на ракетный обстрел со стороны палестинской группировки ХАМАС. Об этом 7 октября сообщает The Times of Israel.

Кроме того, израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что палестинская группировка объявила войну Израилю.

«[Движение] ХАМАС допустило серьезную ошибку этим утром и начало войну против Государства Израиль. Подразделения Армии обороны Израиля повсеместно ведут бои с противником», — сказал министр и призвал граждан соблюдать указания властей страны.

Он выразил уверенность, что израильская сторона победит.

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Ранее в этот день в центральной части Израиля ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами также распорядился призвать на военную службу резервистов.

Утром в субботу сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах и городах, расположенных около сектора Газа. На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне».

Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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