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Политолог после обстрела Израиля назвал угрозу начала войны реальной

Политолог Светов: после обстрела Израиля угроза войны в регионе реальна
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Фото: REUTERS/Ilan Rosenberg
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Политолог, военный эксперт Юрий Светов в субботу, 7 октября, рассказал «Известиям» о возможных сценариях развития эскалации израильско-палестинского конфликта после заявления властей Израиля о готовности к войне, а также предположил, как западные страны могут повести себя в данной ситуации.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Израиль на фоне обстрелов со стороны сектора Газа официально объявит о войне на заседании кабинета министров, назначенном на 13:00 субботы.

Эксперт напомнил, что целью группировки ХАМАС, которая уже полтора десятка лет находится у власти в палестинской автономии, является уничтожение государства Израиль, ликвидация светского характера палестинский автономии и провозглашение на этой территории государства исламского толка. На этой почве происходят регулярные военные столкновения между силами ХАМАС и государством Израиль. В этот раз к обстрелам добавилось еще и проникновение на израильскую территорию группы диверсантов со стороны палестинской территории.

«Я совершенно не исключаю, что война будет, и армия Израиля будет действовать, не оглядываясь на общественное мнение Западной Европы, где, в общем-то, симпатизируют палестинцам», — сказал Светов.

По его словам, организация ХАМАС признана террористической Соединенными Штатами Америки и рядом других государств, однако часть европейских стран не признает ее таковой и может оказывать ей помощь и поддержку. В то же время США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего сделают это очень оперативно.

«Поэтому угроза войны на Ближнем Востоке сейчас реальная. Сейчас вспоминаются события 1973 года, так называемая «Война Судного дня», когда Египет и Сирия воевали против Израиля и имели серьезные успехи, <…> но американцы молниеносно наладили воздушный мост, поставили технику, и Израиль с помощью вот этих вооружений разгромил арабские государства», — отметил эксперт.

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Утром в субботу сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах: Холоне, Бат-Яме, Ришон-ле-Ционе, Бней-Браке, Герцлии. Кроме того, сирены были слышны в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве и городах, расположенных около сектора Газа. Сообщалось, что в Израиле в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

На фоне обстрелов Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля ввели особое положение на фоне проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, а также массированного ракетного обстрела со стороны анклава. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами также распорядился призвать на военную службу резервистов, а ЦАХАЛ начал наносить удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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