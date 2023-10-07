Боевики группировки ХАМАС атаковали Израиль. Главное

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Хроника событий — в материале «Известий».

Что происходит в Израиле

Утром в субботу, 7 октября, израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), по территории страны было выпущено около 2,2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге.

С кем воюет Израиль

Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая уже полтора десятка лет находится у власти в палестинской автономии. Ее целью является уничтожение государства Израиль, ликвидация светского характера палестинский автономии и провозглашение на этой территории государства исламского толка. На этой почве происходят регулярные военные столкновения между силами ХАМАС и государством Израиль.

ХАМАС напал на Израиль

Как сообщил телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

Израильский министр обороны Йоав Галант сообщил, что боевики ХАМАС не только обстреляли территорию Израиля, но и проникли внутрь страны, а также заявил, что ХАМАС совершил большую ошибку, начав войну против Израиля.

В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит победу.

Обстрелы израильской территории — пострадавшие и погибшие

К настоящему времени известно, что около 200 человек пострадали и по меньшей мере шестеро погибли в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа.

Вторжение в Израиль — ответные меры

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, ЦАХАЛ объявил состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. ЦАХАЛ также заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Палестина и Израиль — суть конфликта

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.