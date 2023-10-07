Министр обороны Израиля заявил о начатой группировкой ХАМАС войне

Израильский министр обороны Йоав Галант в субботу, 7 октября, заявил, что палестинская группировка ХАМАС совершила ошибку, начав войну против Израиля.

«Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех местах проникновения», указал министр, чьи слова приводит интернет-издание The Times of Israel.

Он также выразил уверенность, что Израиль «выиграет эту войну».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), в свою очередь, заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

В субботу утром сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах. Сообщалось, что в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина, еще по меньшей мере трое человек получили ранения. Отмечалось, что ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как передал телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Сообщалось также, что ЦАХАЛ начал наносить удары по целям в секторе Газа.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в сложившихся реалиях угроза войны на Ближнем Востоке очень реальна. Он также напомнил, что организация ХАМАС, хоть и признана террористической Соединенными Штатами Америки и рядом других государств, часть европейских стран не признает ее таковой и может оказывать ей помощь и поддержку. В то же время США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.