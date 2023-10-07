В Израиле около 200 человек пострадали в результате ракетного удара из сектора Газа

В Израиле около 200 человек пострадали и по меньшей мере шестеро погибли в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило интернет-издание The Times of Israel со ссылкой на медучреждения страны.

«По данным различных больниц, в ходе продолжающейся атаки ХАМАС ранено около 200 человек», — говорится в материале.

Из них по меньшей мере 20 получили серьезные или критические ранения. Кроме того, подтверждена гибель как минимум шести человек, передает издание.

В субботу утром сигналы воздушной тревоги прозвучали в нескольких районах Тель-Авива и близлежащих населенных пунктах. Сообщалось, что в результате ракетного обстрела со стороны сектора Газа погибла женщина.

Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Как передал телеканал CNN, военный командир ХАМАС Мухаммад Аль-Дейф опубликовал записанное сообщение, в котором объявил об операции «Буря Аль-Аксы» и заявил, что «палестинская группировка боевиков обстреляла вражеские позиции, аэропорты и военные позиции ракетами».

На фоне обстрелов и проникновения боевиков из сектора Газа в приграничные районы, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Комментируя ситуацию, политолог, военный эксперт Юрий Светов в интервью «Известиям» отметил, что в сложившихся реалиях угроза войны на Ближнем Востоке очень реальна.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.