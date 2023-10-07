СМИ сообщили о вводе чрезвычайного положения в Израиле

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщает израильская газета «Маарив» в субботу, 7 октября.

«Бен-Гвир приказал объявить чрезвычайное положение на всей территории Государства Израиль, что позволило бы полиции осуществлять дополнительные полномочия. Ожидается, что объявление вступит в силу вечером», — сказано в материале.

Он также объявил о решении «набрать как можно больше полицейских-добровольцев и полностью вооружить все силы по всей стране».

Кроме того, министр и комиссар Службы безопасности решили, что во всех тюрьмах будет введено чрезвычайное положение с упором на подразделения, добавляет издание.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, заявила, что истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли в субботу удары по 21 объекту палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа.

«Десятки боевых самолетов ЦАХАЛа и другой авиации за последние несколько часов атаковали 17 военных комплексов и 4 оперативных штаба террористической организации ХАМАС на всей территории сектора Газа», — отмечается в сообщении.

Утром в субботу израильские власти сообщили о ракетном ударе со стороны сектора Газа. По заявлению ЦАХАЛа, по территории страны было выпущено более 2 тыс. ракет. В то же время было совершено несколько вторжений на территорию Израиля на юге. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

На фоне сложившейся ситуации Армия обороны Израиля объявила состояние «готовности к войне», а в центральной части Израиля было введено особое положение. ЦАХАЛ заявила, что начала операцию «Железные мечи» в ответ на внезапное нападение ХАМАС.

Комментируя происходящие события, военный эксперт Юрий Светов в беседе с «Известиями», отметил, что в случае начала войны на Ближнем Востоке США могут прийти на помощь Израилю и, по мнению политолога, скорее всего, сделают это очень оперативно. В то же время ряд европейских стран, по его словам, могут оказать поддержку противоположной стороне, поскольку они не признают организацию ХАМАС террористической и «симпатизируют палестинцам».