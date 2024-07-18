Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН после того, как несколько активистов пытались прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом 17 июля политик написала в своем Telegram-канале.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегации будет признано нормой, то вскоре очередные «гости» какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», — написала Захарова.

Она также отметила, что выступление израильских активистов оказалось не просто глупым, а имело противоположный эффект — кричащих приняли за сторонников Палестины. Кроме того, Захарова заявила, что сотрудники делегации Израиля в ООН «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган».

Ранее в этот день стало известно, что несколько активистов попытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Выкрики прервавших встречу были плохо различимы, поэтому дипломат обратился к ним с просьбой пояснить требования. В скором времени женщин вывели из зала.

Позднее в ООН сообщили, что пытавшиеся сорвать выступление Лаврова женщины оказались гостями делегации Израиля. По информации израильской газеты The Times of Israel, одной из пытавшихся прервать выступления Лаврова оказалась глава Союза учителей Израиля Яффа Бен Давид, которая держала в руках фотографию одного из заложников палестинского движения ХАМАС.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что секретариат ООН придерживается двойных стандартов, оценивая ситуации в секторе Газа и на Украине. Он указал на то, что почти за 10 месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло около 40 тыс. мирных граждан, большинство — женщины и дети, около 80 тыс. человек были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.