Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
Мир
Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым
Мир
Лавров сообщил о неафишировавшихся контактах с американскими политологами
Общество
Путин обратил внимание на атмосферу фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»
Мир
Молдавия сможет выйти из кризиса с Россией и странами ЕАЭС
Общество
Городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности перед непогодой
Армия
Минобороны РФ рассказало о новых подвигах российских военных в зоне СВО
Мир
Молдавский политик прогнозирует усиление протестов в стране
Общество
В Минэкономразвития рассказали о развитии инвестпроектов туризма на Кавказе
Мир
В ООН рассказали о пытавшихся прервать выступление Лаврова женщинах
Мир
Харрис назвала покушение на Трампа гнусным поступком
Общество
Росгвардия предложила позволить сотрудникам ЦБ носить с собой оружие
Мир
Лавров заявил о готовности РФ работать с любым президентом США
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Армия
Борт с освобожденными из плена российскими военнослужащими прибыл в Москву
Происшествия
Губернатор Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на семь населенных пунктов
Мир
СМИ узнали об обиде Лиз Трасс на короля Великобритании за критику в свой адрес
Общество
Суд арестовал полковника МВД России в отставке Новгородова по делу об убийствах
Сюжет:

Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН из-за инцидента с Лавровым

Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает работу в балаган
0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в безопасности штаб-квартиры ООН после того, как несколько активистов пытались прервать выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом 17 июля политик написала в своем Telegram-канале.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегации будет признано нормой, то вскоре очередные «гости» какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», — написала Захарова.

Она также отметила, что выступление израильских активистов оказалось не просто глупым, а имело противоположный эффект — кричащих приняли за сторонников Палестины. Кроме того, Захарова заявила, что сотрудники делегации Израиля в ООН «регулярно превращают дипломатическую работу в балаган».

Конфликт с интересом: ситуацию в Газе пытаются подвести под большую войну
О каких рисках Сергей Лавров говорил на заседании Совбеза ООН по Ближнему Востоку

Ранее в этот день стало известно, что несколько активистов попытались сорвать выступление Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку. Выкрики прервавших встречу были плохо различимы, поэтому дипломат обратился к ним с просьбой пояснить требования. В скором времени женщин вывели из зала.

Позднее в ООН сообщили, что пытавшиеся сорвать выступление Лаврова женщины оказались гостями делегации Израиля. По информации израильской газеты The Times of Israel, одной из пытавшихся прервать выступления Лаврова оказалась глава Союза учителей Израиля Яффа Бен Давид, которая держала в руках фотографию одного из заложников палестинского движения ХАМАС.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них будет председательствовать Лавров.

В ходе заседания Совбеза 17 июля глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН. Он напомнил, что в 1949 году заявка Израиля на членство в организации была одобрена при условии выполнения резолюций Генассамблеи о плане раздела Палестины и праве палестинских беженцев на возвращение.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что секретариат ООН придерживается двойных стандартов, оценивая ситуации в секторе Газа и на Украине. Он указал на то, что почти за 10 месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло около 40 тыс. мирных граждан, большинство — женщины и дети, около 80 тыс. человек были ранены.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024