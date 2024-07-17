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Лавров указал на двойные стандарты ООН по ситуациям на Украине и в Газе

Лавров: секретариат ООН придерживается двойных стандартов по Газе и Украине
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Секретариат ООН придерживается двойных стандартов, оценивая ситуации в секторе Газа и на Украине. Об этом 17 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он указал на то, что почти за 10 месяцев операции Израиля в секторе Газа погибло около 40 тыс. мирных граждан, большинство — женщины и дети, около 80 тыс. человек были ранены. При этом потери и со стороны Донбасса, и со стороны Украины за 10 лет после госпереворота в два раза меньше, уточнил министр.

Кроме того, есть аспект этой ситуации, как роль ООН и ее секретариата, ее генсекретаря, добавил дипломат. Он напомнил ситуацию, когда в результате работы системы противовоздушной обороны, размещенной вне международных норм на Украине, украинская ракета упала на детский госпиталь в Киеве.

«Немедленно на утро [официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан] Дюжаррик обвинил Россию от имени генерального секретаря, потребовал прекратить всё это и так далее», — сообщил Лавров.

При этом, когда после событий 7 октября Израиль атаковал госпитали в сектора Газа и погибло около 80 человек, генсек ООН Антониу Гутерриш сделал «пространный комментарий», в котором не уточнил, кто же все-таки этот удар нанес.

«Он осуждал удары, он призывал избегать такого рода нарушений международного гуманитарного права, а к тому времени уже все понимали, кто это сделал. И когда на следующий день у господина Дюжаррика спросили: «Все-таки вы разобрались там, кто виноват?», он говорит: «Я не могу ничего добавить к тому, что сказал вчера». Двойные стандарты просто очевидны», — заключил министр.

Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для председательства на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН 16–17 июля. Ранее уточнялось, что под руководством Москвы пройдут три центральных мероприятия, однако лишь на двух из них председательствовал Лавров.

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Ранее в этот день глава российского МИДа в ходе заседания Совбеза ООН подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в организацию. Он напомнил, что Израиль, в свою очередь, был принят в 1949 году при условии выполнения резолюций о плане раздела Палестины и праве беженцев на возвращение.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась в октябре прошлого года. Тогда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.

Также 17 июля Лавров заявил о готовности РФ к переговорам по Украине и безопасности в Европе, но с учетом интересов государства и устранением первопричин конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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