Обвинения в адрес России со стороны ООН в ударе по больнице «Охматдет» в Киеве являются проявлением двойных стандартов. Об этом 9 июля заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

«Я встретился с генеральным секретарем ООН и предоставил всё те же цитаты, что озвучил вам, сказав ему, что это (обвинения РФ. — Ред.) очевидное проявление двойных стандартов», — сказал он.

По его словам, в грязную пропагандистскую кампанию Киева был втянут Совет Безопасности ООН. Он также задал вопрос, как украинская противовоздушная оборона (ПВО) пропустила пять ударов по заводу, расположенному в 2 км от больницы, но попала в медучреждение.

«Понимает ли господин Жовнир (гендиректор детской больницы «Охматдет». — Ред.), что, если бы это была российская ракета, от здания ничего бы не осталось? Дети и взрослые погибли бы, а не были бы ранены», — подчеркнул Небензя.

При этом Небензя также призвал к ответу власти Норвегии, которые передали установку NASAMS Украине, и задал вопрос, санкционировали ли они удары по детской больнице с ее использованием.

Ранее Небензя заявил, что поразившая больницу ракета предназначалась для перехвата российского удара по военному заводу, то есть была украинской. По его словам, падения ракеты рядом с больницей можно было избежать, если бы Украина не размещала системы ПВО в жилых кварталах.

Ранее в этот день военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, упавшая на здание больницы в Киеве, произведена в Норвегии. По его мнению, ВСУ разместили систему в жилой зоне, а когда ракеты ВС РФ начали атаковать объекты военного-промышленного назначения, ракета начала наводиться на них, «но по траектории врезалась в дома, в том числе и в больницу».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также напомнил, что Вооруженные силы (ВС) РФ не наносят удары по гражданским целям на Украине, атаки совершаются исключительно на объекты военной инфраструктуры.

О том, что в больницу в Киеве попала украинская ракета, говорили и накануне в Минобороны РФ. Целями таких провокаций оборонное ведомство назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.