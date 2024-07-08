Минобороны России опровергло слова Киева о якобы ударе по гражданским объектам

Заявления Киева о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам не соответствуют действительности. Об этом 8 июля сообщило Минобороны РФ.

«Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО», — отметило ведомство в Telegram-канале.

По данным Минобороны, запущена она была из зенитного ракетного комплекса в черте города. В оборонном ведомстве напомнили, что подобные «истерики киевского режима» происходят не впервые, а особенно частыми они становятся перед саммитами НАТО.

Целью таких провокаций Минобороны назвало обеспечение дальнейшего финансирования и продолжение боевых действий до последнего украинца.

Ранее в этот день в Киеве прогремели взрывы. Также говорилось о взрывах в Киевской области, Кривом Роге.

Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам армии страны. Он был нанесен с помощью высокоточного оружия большой дальности. Ведомство подчеркнуло, что назначенные объекты поражены.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. При этом Москва неоднократно говорила, что РФ не атакует гражданские объекты.

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