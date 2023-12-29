Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине

Удары по объектам в разных городах Украины, нанесенные российскими войсками 29 декабря, стали самыми массированными за весь прошедший год, рассказали «Известиям» эксперты. По их мнению, ВС РФ в плановом порядке выбивают накопленные Киевом запасы оружия и техники. В результате ударов в четырех украинских областях зафиксированы отключения электроэнергии. Власти Польши заявили, что одна из российских ракет зашла в воздушное пространство страны, но доказательств этого не представили. Источники «Известий» полагают, что это могла быть зенитная ракета ВСУ. Между тем Украина попыталась атаковать территорию Белгородской области американскими ракетами HARM, все они были сбиты.

Удары по Украине

В ночь на 29 декабря российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны. Взрывы гремели в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Запорожье и других городах.

В Минобороны России в пятницу сообщили, что в период с 23 по 29 декабря российские вооруженные силы нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины. По данным ведомства, поражались объекты военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромная инфраструктура, арсеналы, а также местам хранения оружия, размещения войск и иностранных наемников.

Минэнерго Украины сообщило, что в четырех регионах зафиксированы отключения электроэнергии: в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Повреждены воздушные линии электропередач.

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе системы противовоздушной обороны в городе на фоне взрывов и призвал жителей оставаться в укрытиях. Также он сообщил о повреждении здания станции метро «Лукьяновская». По его словам, она работает как укрытие, поезда проходят ее без остановки. Очевидцы сообщали о серии мощных взрывов утром, в городе видны столбы дыма. В частности, звуки взрывов прозвучали в районе военного завода «Артем» неподалеку от «Лукьяновской».

Глава Харькова Игорь Терехов днем 29 декабря заявил о третей волне ударов, в городе есть проблемы с подачей электроэнергии, повреждены склады и предприятия.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе произошел пожар на объекте критической инфраструктуры после нескольких «прилетов».

Главком ВФУ Валерий Залужный заявил, что по его данным, по объектам на Украине было применено 158 средств воздушного нападения, в том числе ракеты разных типов и ударные беспилотники. По словам Залужного, взрывы были зафиксировали в районах, где находятся объекты критической инфраструктуры и промышленные предприятия, атакованы также военные объекты.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kirill Chubotin

— Цели ударов всегда примерно одинаковые, вопрос в их количестве. Насколько я понимаю, удары наносились по глубокому тылу. Много отрабатывали во Львовской области, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Отрабатывали по складам, по цехам, где могло собираться оружие, по штабам. С чем это было связано, не могу сказать. Предположение о том, что это связано с новогодними праздниками, кажется мне спорным. С другой стороны, за что им отомстить, у нас тоже есть. Работа идет.

Военный эксперт Алексей Леонков оценил удары, нанесенные 29 декабря, как одни из наиболее масштабных за прошедший год.

— Это не связано с какими-то конкретными событиями, — предположил он. — Идет плановая работа. Подобные удары мы наносим регулярно, правда, разной интенсивности, с разным привлечением средств поражения. Все зависит от разведывательной информации, которую мы получаем. Массированные удары связаны с тем, что у Украины сейчас большие проблемы с военной помощью. В следующем году они, скорее всего, продолжатся. Поэтому выбиваем у них все их запасы, все заначки, которые они делали на будущий год, все, что удалось разведать. Наносим удары по тем местам, по которым давно не наносили. Результат мы увидим.

Какая ракета могла залететь в Польшу

Начальник генштаба Польши Веслав Кукула 29 декабря заявил, что одна из российских ракет вошла в воздушное пространство страны. «У нас есть национальные и союзные радиолокационные подтверждения этого», — сказал Кукула. При этом никаких других доказательств своих слов он не представил.

Ранее сообщалось, что неопознанный воздушный объект вошел воздушное пространство Польши, его сопровождали силы ПВО страны. Польский генерал Мацей Клиш заявил, что объект, скорее всего, покинул воздушное пространство Польши, пробыв над территорией государства менее трех минут, и вернулся обратно в сторону Украины.

Фото: ТАСС/БелТа

Залетевшим на территорию Польши объектом могла быть зенитная управляемая ракета комплекса С-300 или С-200 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Известиям» сообщил осведомленный источник.

«Такое уже случалось с начала спецоперации. К полякам залетали украинские ракеты советского производства, которые они запускали на перехват наших ракет», — сказал он.

Удары по России

29 декабря Минобороны России сообщили о попытке киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противорадиолокационных ракет HARM по объектам на территории РФ. «Дежурными средствами ПВО три украинские ракеты HARM производства США уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В то же время украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары по городам Донецкой Народной Республики. В пятницу в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. В результате обстрела центра Горловки из РСЗО «Град» повреждены более десяти жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения.

Регулярные и массированные

Массированные удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины российские вооруженные силы начали наносить в октябре 2022 года. Президент России Владимир Путин отметил тогда, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. Позднее, 1 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ударами высокоточного оружия продолжают эффективно поражаться объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан, подчеркнул министр.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nina Liashonok

До сегодняшнего дня, один из самых масштабных ударов был нанесен по объектам Украины 14 января 2023 года. Тогда оказалась затронута система военного управления Украины и связанные с ней объекты энергетики. Воздушная тревога в тот день была объявлена на большей части территории страны. По сообщениям местных властей, взрывы были слышны в Киеве, Одессе, Николаеве, Херсоне, Харькове, Запорожье, Днепропетровске, Виннице, Ивано-Франковске, Житомире и Львове. После этого в большинстве из перечисленных регионов начались перебои с электричеством, а в отдельных — и с водой.

С 3 по 8 декабря 2023 года российские вооруженные силы нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродромной инфраструктуре ВФУ.