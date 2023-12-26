Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала France 5 рассказал о сомнениях Запада по поводу дальнейшего будущего Украины. При этом он считает, что нельзя допустить поражения Киева, так как «на карту поставлен суверенитет Европы». В Москве поддержку украинских властей осуждают и говорят, что Россию не победить на поле боя. Подробности — в материале «Известий».

Вокруг одни сомнения

«Мы чувствуем, что европейские страны начинают сомневаться, мы чувствуем, что американцы сомневаются», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон, обсуждая дальнейшую судьбу Киева. Он добавил, что Париж считает вопрос помощи Украине ключевым в 2024 году, ее поражения нельзя допустить, поскольку «на карту поставлен суверенитет Европы».

Французский лидер добавил, что Париж «не откажется от Украины». «Наш интерес — это мирная Европа, которая, следовательно, знает, как поддерживать мир на своей земле. Пока существует несбалансированная сила, которая утверждается среди других и захватывает куски территории, у нас не будет мирной Европы», — отметил Макрон.

По его словам, Париж не может допустить, чтобы Москва победила на Украине. При этом он подчеркнул, что «Франция не воюет с Россией».

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Global Look Press/IMAGO

В последнее время риторика Макрона в отношении Москвы изменилась. В феврале он заявлял, что хотя Париж и хочет победы Киева, но всё же не желает «разгрома РФ» или переноса военных действий на ее территорию. «Это никогда не было позицией Франции и никогда не будет», — настаивал он тогда.

Он выражал надежду, что настанет время, когда станет возможно «провести хорошие и честные переговоры» между Россией и Украиной и найти решение.

В бездонной бочке

В последние месяцы ЕС и США не могут согласовать выделение дополнительной помощи Украине в ответ на отсутствие результатов контрнаступления, которое Украина ведет с начала июня.

В частности, в Вашингтоне не могут договориться о выделении дополнительного финансирования в размере $106 млрд на следующий год, включая $61 млрд, подразумевающийся для Украины. А в Евросоюзе из-за позиции Будапешта не смогли согласовать выделение Киеву очередного пакета помощи в размере €50 млрд до 2027 года.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Москве осуждают западную помощь Киеву, подчеркивая, что это означает вовлеченность других стран в конфликт, и призывают прекратить ее. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, действия Запада не могут изменить ход СВО, а лишь затягивают конфликт.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал расхождение позиций в Брюсселе по новому пакету помощи для Киева. По словам Пескова, «европейцам становится всё тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке».

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что «Россию на поле боя победить невозможно».

Заканчиваются терпение и вооружение

В середине декабря на саммите Евросоюза было решено начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Макрон при этом отметил, что Киев пока далек от этого. В тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на решение Брюсселя предоставить финансовую помощь Украине в размере €50 млрд.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Global Look Press/Christian Marquardt

При этом еще в ноябре французский лидер заявил, что однажды настанет пора для проведения «честных и хороших переговоров» между Украиной и Россией. Также он отмечал, что декабрь может стать решающим для контрнаступления Киева.

На Западе неоднократно говорили о «последствиях победы России в конфликте с Украиной».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявлял, что «Европа находится в опасности». «Если мы позволим российскому лидеру Владимиру Путину победить на Украине, если мы позволим продолжаться трагедии в Газе, европейский проект может быть безвозвратно испорчен», — сообщал он, призывая засучить рукава, для того чтобы избежать такого развития событий.

Эту тему активно подогревают в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не раз утверждал, что поражение его страны в конфликте с РФ «станет концом Европы». Министр иностранных дел называл это «экзистенциальной войной для Европы», касающейся и европейцев в том числе. «Они не могут позволить себе не победить вместе с Украиной в этой войне», — сообщал он, предрекая «конец Европы» в случае проигрыша Киева.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Впрочем, несмотря на такие заявления Украины, в США и ЕС, как пишет Politico, столкнулись с нехваткой вооружений для передачи Киеву, помимо этого, ощущается усталость от конфликта.

«Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчиваются вооружение и терпение в отношении Украины», — говорится в публикации.

Украину «кинули»

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Белика, президент Франции Эммануэль Макрон публично признал, что США и Европа «кинули» Украину.

— Все слова о том, что поражение Украины не только угрожает ее суверенитету, но и является угрозой для всей Европы, заявления о надежде на переговоры между Украиной и Россией — это просто словесная мишура, — указал депутат в комментарии «Известиям».

Фото: REUTERS/Inna Varenytsia

Он добавил, что главный тезис, который озвучивает Макрон, состоит в том, что поддержки Украины со стороны стран Запада будет всё меньше.

— США с Европой просто перестали верить в успех режима [президента Украины Владимира] Зеленского, — резюмировал Белик.

Эти слова подтверждает и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. В своих соцсетях он прокомментировал граффити, на которых работник коммунальной службы смывает флаг Украины со стены.

«Запад устал от Украины и перестал писать про нее. Финансовая помощь Украине и украинским беженцам тоже постепенно сходит на нет», — сообщил он .

Экс-глава правительства подчеркнул, что с Украины продолжают бежать все, кому предоставляется такая возможность. В качестве очередного доказательства он привел инцидент с журналистом 24-го канала Алексеем Печием, который отправился в Брюссель для освещения саммита ЕС 14–15 декабря и не вернулся в страну.

Фото: Global Look Press/Christian Marquardt

«Украинские СМИ уже осудили его поступок. А парень просто выбрал сохранить себе жизнь, вместо того чтобы умирать за Зеленского и его гнилую власть», — констатировал Азаров.

Как пишет The Economist, западная помощь превратилась для Украины в настоящую головную боль. «США парализованы политической неразберихой, которая мешает согласовать новый пакет помощи. А в Европе набирают силу политики, выступающие против поддержки ВСУ», — говорится в публикации.

Издание также приводит слова украинского источника, близко знакомого с ситуацией. «Весной военные поставки текли широкой рекой. Летом это был уже ручеек. А теперь и вовсе кот наплакал», — заявил собеседник журнала.

По его словам, «Украине предстоит мрачная зима и великая неопределенность: контрнаступление не смогло прорвать российских позиций, враг наращивает производство оружия, а ключевой союзник парализован политической неразберихой и отвлечен войной Израиля в секторе Газа».

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в разговоре с «Известиями» отметил, что в Европе, и в частности во Франции, подустали от происходящего на Украине.

— Провал контрнаступления стал холодным душем для европейских политиков, которые уверовали в победу Украины, которые считали, что нельзя допустить победы России, ей необходимо нанести стратегическое поражение, как говорил сам Макрон. Теперь трезвомыслящим людям, более или менее прагматичным людям понятно, что Киев не сможет отвоевать территории, которые он потерял и которые вошли в состав РФ, — считает политолог.

По его мнению, главный вопрос в том, что вообще останется от Украины.

— По этому вопросу тоже есть большие сомнения. Ее судьба неясна. К тому же Франция изменила свою позицию по поводу расширения ЕС, хотя Макрон и отметил, что Украине предстоит сложный путь и присоединение произойдет не скоро, — подчеркнул специалист.

Он добавил, что известный в недавнем прошлом политик Пьер Лелуш написал для Le Figaro статью, в которой высказался по поводу возможной интеграции Украины в ЕС и назвал это безумием.

Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

— Он привел вполне логичные примеры и дал понять, что об этом и речи быть не может. Это чисто политическая декларация, призванная поднять упавший дух украинских руководителей, — полагает аналитик.

Эксперт считает, что дискурс, который выбрали французские власти, продолжится, иначе «они потеряют лицо».

— Звучат заявления из серии: не дать выиграть Путину, это будет поражение Европы. К тому же они перехватили украинские лозунги о том, что Украина защищает Европу, что якобы потом РФ собирается идти дальше. Это очевидный бред, но тем не менее они это мусолят, прекрасно понимая, что это глупости, — резюмировал политолог.