В Госдуме заявили, что США и Европа «кинули» Украину

Президент Франции Эммануэль Маркон публично признал, что США и Европа «кинули» Украину. Таким образом 21 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям» слова Макрона о том, что у ряда европейских стран есть сомнения насчет будущего Украины.

Накануне Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что внутри ряда европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в данном конфликте.

Белик отметил, что президент Франции на уровне руководителя европейского государства, являющегося одним из ключевых в Евросоюзе, начал публично признавать, что Европа и США «кинули» Украину.

«Все слова о том, что поражение Украины не только угрожает ее суверенитету, но и является угрозой для всей Европы, заявления о надежде на переговоры между Украиной и Россией — это просто словесная мишура. Главный тезис, который озвучивает Макрон, — поддержки Украины со стороны стран Запада будет всё меньше. США с Европой просто перестали верить в успех режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — указал депутат.

Ранее, 16 декабря, лидер политического движения «Вставай, Франция» французский депутат Николя Дюпон-Эньян заявил, что необходимо как можно быстрее заключить мирный договор между Украиной и Россией, поскольку экономика западных государств рушится из-за этого конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.