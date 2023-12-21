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В Госдуме заявили, что США и Европа «кинули» Украину

Депутат Белик: Макрон публично признал, что США и ЕС «кинули» Украину
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Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
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Президент Франции Эммануэль Маркон публично признал, что США и Европа «кинули» Украину. Таким образом 21 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал «Известиям» слова Макрона о том, что у ряда европейских стран есть сомнения насчет будущего Украины.

Накануне Макрон в эфире телеканала France 5 заявил, что внутри ряда европейских стран и США присутствуют сомнения по поводу дальнейшей судьбы Украины, однако Франция считает важным не допустить победы России в данном конфликте.

Белик отметил, что президент Франции на уровне руководителя европейского государства, являющегося одним из ключевых в Евросоюзе, начал публично признавать, что Европа и США «кинули» Украину.

«Все слова о том, что поражение Украины не только угрожает ее суверенитету, но и является угрозой для всей Европы, заявления о надежде на переговоры между Украиной и Россией — это просто словесная мишура. Главный тезис, который озвучивает Макрон, — поддержки Украины со стороны стран Запада будет всё меньше. США с Европой просто перестали верить в успех режима [президента Украины Владимира] Зеленского», — указал депутат.

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Ранее, 16 декабря, лидер политического движения «Вставай, Франция» французский депутат Николя Дюпон-Эньян заявил, что необходимо как можно быстрее заключить мирный договор между Украиной и Россией, поскольку экономика западных государств рушится из-за этого конфликта.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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