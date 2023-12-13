Доля воровская: обедневшая Европа намерена снабжать Украину краденым

Еврокомиссия передаст Украине до €15 млрд из удерживаемых ЕС российских активов. Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Ранее о такой возможности сообщало издание Financial Times со ссылкой на собственные источники. Подробности и правовая оценка этих планов — в материале «Известий».

Новый план

Как стало известно 12 декабря, на первом этапе Еврокомиссия постановит размещать прибыль, полученную от использования замороженных активов российского Центробанка, на особых счетах. На втором этапе накопленные средства переведут в адрес Украины.

Всего после начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на общую сумму около €300 млрд. Большая часть из них сосредоточена в бельгийском депозитарии Euroclear — €191 млрд. Еврокомиссия намерена использовать эти активы. По оценке Еврокомиссии, только за девять месяцев 2023 года российский ЦБ заработал €3 млрд.

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К 2027 году совокупная сумма вырученных таким образом средств может составить €15 млрд.

Впрочем, размер средств не окончательный и зависит от процентной ставки. Плану необходимо единогласное одобрение со стороны стран — членов ЕС. США уже поддержали инициативу.

В июне 2023 года сообщалось, что ЕС не видит правовых оснований для конфискации российских активов. Также страны Евросоюза призывали не спешить с использованием этих средств и в начале декабря идею перечислить полученную с российских активов прибыль не поддержали.

Много шума

В годовом выражении возможный доход от замороженных средств составляет относительно небольшую сумму в размере примерно €3 млрд, полагает экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. «Однако токсичного шума будет значительно больше», — говорит он.

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Все респонденты издания сходятся в том, что реализация негативного сценария по отношению России уже осуществляется, а внутренний инвестиционный потенциал страны стал заметно ниже.

— Тем не менее «временно украденные» деньги Западу в любом случае придется вернуть , — подчеркнул Андрей Лобода.

Международная оценка

План Еврокомиссии по списанию средств, заработанных одним государством, в пользу другого теоретически не может приветствоваться международной практикой, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

— Создается база для прецедентов по использованию чужих средств. Дело даже не в простом использовании, а в зарабатывании на чужих, пусть замороженных, средствах, — говорит он.

Впрочем, эксперт не сомневается, что под эти действия Еврокомиссии будет подведено подобие законного основания, чтобы оправдать возникшую ситуацию.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева считает, что прецедент может вызвать большую волну на мировом финансовом рынке.

Ящики со 155-мм артиллерийскими снарядами, подготовленные для отправки на Украину, на одном из заводов концерна Rheinmetall Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

— Как бы не пострадали затем сами западные страны, которые сейчас сами себе роют яму этим решением, — подчеркнула она.

По мнению аналитика, это списание средств фактически насильственное, а действия Еврокомиссии незаконны.

Как бы не было отражено сегодняшнее решение в документации и какими бы словами оно не было оправдано, фактически это узаконенное воровство, считает заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Такая практика на международном уровне может навредить ее инициатору — как это было, к примеру, с антироссийскими санкциями. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока определенно не придут в восторг от того, насколько легко могут быть экспроприированы чужие деньги, — говорит она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев 4 ноября 2023 года Фото: Global Look Press/IMAGO

Также, по мнению финансиста, таким решением страны ЕС и США снимут с себя часть ответственности за финансирование украинских военных.

— Просто напомню, что не далее как неделю назад президент США подписал временный бюджет страны без учета военной помощи Украине. Что, в свою очередь, вызвало недовольство на Украине, — сообщила изданию Юлия Макаренко.

С точки зрения Андрея Лободы, Запад усиливает таргетирование информационной войны против России.

— При этом экспертные мнения юристов западной стороной не озвучиваются, — подчеркивает он. — Вполне очевидно, они попали в стоп-лист в публичном поле.

Юлия Макаренко также считает, что мнение международных юристов совсем не учитывается. «Они бы не разрешили такое», — уверена эксперт.

Возможные разбирательства

Направление замороженных российских активов Украине, которая сейчас финансируется за счет европейских налогоплательщиков, представляется Еврокомиссии логичным, в свою очередь, считает доктор экономических наук, доцент, директор Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Владимир Климанов.

— Оставляя в стороне моральную сторону дела, считаем нужным указать на большие юридические риски данных действий. Не исключено, что в будущем европейцам придется отвечать по искам с российской стороны, — утверждает эксперт.

Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka

Екатерина Косарева согласна с коллегой. «Российская реакция воспоследует. Возможно, это будут действия со стороны российского Центробанка», — отметила она.

На сегодняшний момент ЦБ может только подать досудебные претензии, но в дальнейшем, когда средства будут разблокированы, можно будет смело обращаться с исками, причем по международному праву действия Еврокомиссии будут расценены более чем однозначно, уверена Екатерина Косарева.