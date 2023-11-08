Воровство в законе: в США одобрили передачу российских активов Украине

Американские конгрессмены поддержали идею передать Украине замороженные российские активы с оговоркой, что «при необходимости средства переходят к правительству США». В Евросоюзе, где оказалась большая часть замороженных активов, идею не поддерживают. Кроме того, эти средства продолжают приносить ЕС доход. В конце октября бельгийский депозитарий Euroclear сообщила, что заработала на них $3 мдрд. Сколько денег России заморозили за границей и достанется ли что-то из этого Украине, разбирались «Известия».

Передача Украине замороженных резервов России: главное

Законопроект о передаче замороженных российских средств Украине получил поддержку комитета по иностранным делам конгресса США. За проголосовали 40 человек, двое — против.

Согласно документу, руководство США получает право конфисковать любые средства России, находящиеся в американской юрисдикции, и разрешает тратить их на «восстановление Украины, гуманитарную помощь и другие цели». После этого конфискованные средства переходят в специальный «фонд поддержки Украины». Право на конфискацию российских активов предоставляется руководству США на пять лет или «до тех пор, пока не завершатся военные действия и не будет выплачена компенсация».

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«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов... при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», — добавляется в документе.

В российском МИДе заморозку активов называют обыкновенным воровством, а глава Центробанка Эльвира Набиуллина уточняла, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

Сколько денег России заморозили за границей

В марте 2023 года Банк России выпустил первый после почти года тишины отчет о структуре резервов, размещенных за рубежом. В соответствии с информацией, на 1 марта 2023 года сумма средств составляла $574,2 млрд (годом ранее — $617,1 млрд). Из них на золото пришлось $135,5 млрд.

Начиная с марта 2022 года официальные лица Евросоюза заявляли о замораживании золотовалютных российских резервов (ЗВР) на сумму около $316 млрд. По приблизительным подсчетам, на тот момент это составляло 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к ним добавились еще $19 млрд активов российских бизнесменов, попавших в санкционные списки.

Большая часть замороженных российских валютных резервов находится в Европе — порядка $210 млрд (по подсчетам Евросоюза). Из них около $190 млрд хранятся в бельгийской клиринговой палате Euroclear. Небольшая часть средств числится в люксембургском депозитарии Clearstream. По мере того как российские ценные бумаги достигают срока погашения и реинвестируются финансовыми посредниками, они приносят прибыль.

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В конце октября 2023 года Euroclear заявила, что заработала на российских активах $3 млрд за девять месяцев текущего года. В компании рассчитывают и далее «удерживать прибыль, связанную с антироссийскими санкциями, пока ситуация не прояснится».

При этом в ноябре 2023 года европейская редакция Politico отмечала, что изъятие российских активов в пользу Украины чревато рисками и трудностями и что в Бельгии идею не поддерживают. С Брюсселем солидарны в Париже и Берлине.

«Для изъятия средств РФ нужна правовая основа, которую Бельгия неспособна найти в одиночку», — отмечал премьер-министр страны Александр Де Кроо в ходе выступления перед дипломатами. По его словам, такое решение дестабилизирует всю международную финансовую систему.

«Если власти США все-таки решатся отдать Украине замороженные золотовалютные резервы России, то другие страны могут вывести свои ЗВР из американских банков, что обернется для Вашингтона потерей триллионов долларов», заявил ИА «Регнум» доктор юридических наук, эксперт по вопросам международного права Алексей Исполинов. По словам Исполинова, в рамках существующего международного права путей, которые позволяли бы это сделать, нет. Это признают и в Вашингтоне, и в Брюсселе.

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По мнению американиста Павла Шарикова, полностью исключать передачу российских резервов Украине нельзя, но правовых оснований для такого решения нет и быть не может.

«После появления публикаций со ссылками на высокопоставленных чиновников полностью исключать такого развития событий нельзя. <...> Однако маловероятно, что если на это пойдут американцы, то аналогичным образом поведут себя и европейцы», — отметил эксперт.

Почему золотовалютные резервы России оказались за границей

Центробанк объяснил политику хранения части золотовалютных резервов на Западе.

Золотовалютные резервы — это инструмент, за счет которого Центральный банк может защищать экономику от внешних кризисов. В тяжелых ситуациях они обеспечивают выплату валютного долга, критический импорт, стабилизируют валютный рынок, пояснили в ЦБ.

«Хранить резервы внутри страны или потратить их внутри страны — это всё равно что не иметь никаких резервов, вообще никакой защиты от внешних кризисов», — говорится в ответе регулятора.

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Также ЦБ пояснил, что избежать заморозки части золотовалютных резервов ЦБ в долларах и евро было невозможно.

«Такого способа нет. Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена», — пояснили в регуляторе.

В ответ на заморозку российских счетов в Euroclear и Clearstream Центробанк также ввел ограничения, запретив иностранцам из недружественных стран (США, Канада, Евросоюз и Великобритания) выводить средства из российских активов. Доходы с этих активов (280 млрд рублей) поступают на специальные счета и постоянно растут.