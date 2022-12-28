Установление предельной стоимости газа может поставить под вопрос импорт топлива Евросоюзом . Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента (ЕП) от ФРГ Гуннар Бек. По его словам, ЕС не исчерпал санкционный потенциал и может ввести меры против сотрудничества с РФ в сфере атомной энергетики, а также опустить потолок цен на нефть. Евродепутат прокомментировал коррупционный скандал в ЕП, рассказал о военной поддержке Киева в 2023 году и оценил вероятность возобновления диалога Брюсселя и Москвы о гарантиях безопасности.

«Это отразится как на потребителях, так и на промышленности»

— Обсуждается ли в ЕС десятый пакет санкций против РФ? И остался ли в Евросоюзе еще санкционный потенциал?

— Санкционный потенциал есть всегда , пока существуют экономические и политические отношения. Например, в арсенале — снижение предельного уровня цены на нефть . После долгих переговоров страны ЕС смогли условиться только о потолке в $60 за баррель. Возможны санкции против сотрудничества в области атомной энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже выразил свое несогласие с этой мерой. И всё же еще непонятно, остановит ли он такие шаги наложением вето или, как в случае с нефтью, договорится лишь об исключениях для своей страны . Что интересно, так это его призыв к другим главам правительств — перед введением новых мер сначала изучить, не нанесли ли предыдущие санкции больше вреда ЕС, чем России. Тем не менее я не думаю, что «Зеленые», особенно в Германии, согласятся на такое разумное предложение.

«Законных оснований Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Willnow

— Страны — члены ЕС договорились об установлении предельного уровня цен на газ с февраля. Насколько сложной была дискуссия? И какими, на ваш взгляд, будут последствия от введения этой меры?

— Напомню, Венгрия, в частности, высказалась против порога цен на газ (Австрия и Нидерланды воздержались при голосовании. — «Известия»). Как и некоторые другие страны, она не принимает участие в этом. Причина очевидна — Будапешт закупает российский газ, исходя из твердого убеждения, что это дешевле для потребителей и промышленности. На мой взгляд, это разумный подход .

Потолок цен на газ был согласован, чтобы убедить потребителей и промышленность в ЕС в том, что цены не взлетят до безоблачных показателей. Однако эта мера сопряжена со значительными рисками. Сейчас мировая рыночная цена на газ ниже установленного порога. Это означает, что пока правительствам стран ЕС не нужно снижать цену. Однако на мировом рынке цена колеблется , и в случае повышения спроса она снова будет расти. В этом случае членам объединения придется дотировать разницу между более высокой рыночной ценой и предельной ценой на газ. Если они будут слишком неуступчивы в переговорах с поставщиками за пределами России, то под вопросом окажутся сами поставки . Это отразится как на потребителях, так и на промышленности. В любом случае всё зависит от цен на мировом рынке.

Законных оснований Заседание Европарламента Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

— ЕС не испытывает катастрофические последствия энергокризиса, поскольку эта зима теплая, а газовые хранилища заполнены. Как ситуация будет развиваться дальше?

— За несколько дней до Рождества, по официальным данным, газовые хранилища Германии были заполнены на 80%. На сегодня промышленность и домохозяйства сэкономили 5–7% по сравнению с уровнем потребления газа в предыдущие годы. Однако, по мнению экспертов, для обеспечения энергобезопасности в долгосрочной перспективе необходимо сэкономить почти 20% . Значительно ли ухудшится ситуация весной, зависит от холодов в ближайшие месяцы. Если зима будет такой же теплой, в этом году Германия может избежать кризиса. В следующем году всё будет хуже.

Для домохозяйств рост цен не менее важен. Наряду с высоким уровнем инфляции — более 10% — уровень жизни населения Германии за последний год значительно ухудшился . Многим все-таки приходится экономить на отоплении и еде.

«Европа слишком слаба для экономической конфронтации с США»

— ЕС обещал принять меры для сохранения баланса в связи с актом США о снижении инфляции (IRA). Подготовлен ли уже законопроект?

— Еврокомиссия (ЕК) и правительства некоторых государств — членов ЕС выразили свое недовольство этим законом США. По своей сути IRA — это программа субсидий для промышленности в Штатах. Нельзя полностью исключать, что Вашингтон пойдет на некоторые косметические изменения IRA. Однако, даже если этого не случится, ЕС не предпримет существенных контрмер . Европа гораздо сильнее страдает от собственной политики и слишком слаба для экономической конфронтации с США. Кроме того, не следует упускать из виду, что ведущие игроки в объединении, как, например, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, имеют тесные связи с администрацией Джо Байдена .

Законных оснований Президент США Байден на выступлении после принятия закона о снижении инфляции Фото: Global Look Press/White House

— Недавно в ЕС разразился один из крупнейших коррупционных скандалов в его истории. Вице-президент Европарламента (ЕП) Ева Кайли была арестована за взятку. Есть ли новые подробности этого дела и как этот инцидент сказывается на имидже всего ЕС?

— Последствия скандала для имиджа ЕС катастрофические . По крайней мере, в краткосрочной перспективе. Однако надо сказать, что институты ЕС не отличаются хорошим имиджем в понимании значительной части стран объединения. Пока есть четкие улики только против пяти человек. Все без исключения — члены и сотрудники Партии европейских социалистов (PES). Что любопытно, эта одна из групп в ЕП, которая хотела запретить людям в ЕС пользоваться наличными. Хотя в домах подозреваемых было обнаружено почти €1,5 млн именно наличкой.

Установлено, что причастные выступали с речами в ЕП в интересах Катара, а также голосовали за облегчение визового режима с этой страной . Теперь выясняется, были ли в это втянуты другие депутаты. По моей информации, около 60 офисов в Европарламенте опечатаны, то есть расследование всё еще продолжается. Вполне вероятно, что отношение к этому инциденту имеет не только социалистическая фракция, но и другие.

Стоит отметить, что это первый скандал, который был публично раскрыт, но новостей о вовлеченности евродепутатов уже было много . Я приведу вам один пример из многих. Организация WikiLeaks опубликовала отчет подразделения фонда «Открытого общества» Джорджа Сороса. Согласно документам, не менее 127 евродепутатов, то есть почти пятая его часть, — надежные сотрудники Сороса . Никто еще не доказал, что эти депутаты на самом деле получали деньги от него за послушное голосование. Но если они работают на этого влиятельного человека, то об этом можно догадаться. Однако я должен сказать, что это касается предыдущего созыва. Подобных расследований о нынешнем составе ЕП, срок которого истекает в 2024 году, нет.

«Законных оснований Депутат Европарламента Ева Кайли Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vidal

— Еще один скандал произошел в ФРГ — не так давно там рассекретили подготовку так называемого госпереворота. Почему немецкие власти обратили внимание на деятельность организаторов только в этом году, хотя движение рейхсбюргеров существует давно?

— Этот переворот — плохая шутка. Правительство Германии мобилизовало более 3 тыс. полицейских для ареста 25 так называемых путчистов. Большинство из арестованных старше 70 лет . Они практически не имели связи с высокопоставленными лицами в политике, армии, полиции или бизнесе. Глава МВД Германии Нэнси Фезер проинформировала СМИ о предстоящих арестах за несколько недель до этого. Хотя до сих пор нет никаких доказательств того, что переворот вообще планировался. Вполне вероятно, что действия полиции — это лишь подготовка к закручиванию гаек в Германии, ведь недовольство политикой значительно растет .

«Они убеждены, что Россию на Украине, что бы это ни значило, нужно победить»

— Продвинулся ли ЕС в вопросе конфискации российских активов?

— В настоящее время нет законных оснований для конфискации российских активов , и, в частности, этому препятствует статья 11-го протокола к Европейской конвенции о правах человека. Однако Урсула фон дер Ляйен, в частности, несколько раз заявляла, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Маловероятно, что ЕС будет конфисковывать частные российские активы. Скорее речь идет о государственных средствах, включая замороженные активы ЦБ . Показателен пример Национального банка Венесуэлы, который хранит часть своих золотых резервов в Лондоне, доступ к ним теперь хотят получить западные правительства. Так что эту возможность нельзя исключать.

— Как ЕС собирается помогать Украине в следующем году?

— Безусловно, главный поставщик оружия на Украину — США . Обязательство Джо Байдена поставить зенитные ракеты Patriot — главное обещание Запада. Тем не менее Франция уже неохотно оказывает военную поддержку, расширение этой помощи также вызывает споры в Германии . Однако немецкий бундесвер уже несколько лет функционирует лишь частично. Так что о комплексных поставках новой техники, в которой нуждаются наши собственные войска, в среднесрочной перспективе не может быть и речи. В лучшем случае можно представить себе увеличение британской военной помощи, поскольку общественная поддержка Украины там особенно высока.

«Законных оснований Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cpl. Jackson Dukes

— Эммануэль Макрон не так давно заявлял, что в будущей архитектуре безопасности Европы следует предусмотреть и гарантии для России...

— Пока ЕС отказывается вести переговоры с российской стороной, и я не хочу спекулировать на эту тему. Однако после заключения мирного соглашения или прекращения огня на Украине Европе придется думать о долгосрочном мирном решении. Макрон считает, что оно должно также учитывать интересы России в сфере безопасности. Мне это кажется само собой разумеющимся. По сути, он не говорит ничего необычного. Необычно лишь то, что он говорит это сейчас . Проблема на данный момент заключается в том, что в Германии именно «Зеленые» определяют внешнюю политику, а они очень неразумны в этом вопросе. Они убеждены, что Россию на Украине, что бы это ни значило, нужно победить. На мой взгляд, это иллюзорная надежда и попытка продвинуть свои идеологические интересы в Европе. Если огонь прекратится, я надеюсь, убеждение в том, что интересы России должны быть приняты во внимание, возобладает.