Особая атмосфера: как ЕС готовится к Рождеству в энергокризис

Власти Риги были вынуждены отказаться от праздника света Staro Riga и установить меньше рождественских елок в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в городской думе. На многих ярмарках Германии теперь используют энергосберегающее освещение . Испанские города закрывают праздничные рынки раньше, чем обычно. А в Вене глинтвейн стоит уже €12 . Но, как рассказали «Известиям» местные жители, несмотря на энергетический кризис и тяжелые для Европы события, атмосфера праздника на улицах осталась прежней .

Рижский праздник света

После двух лет пандемии рождественские ярмарки Европы наконец должны были открыться в штатном режиме. Однако 2022 год принес новые вызовы . С одной стороны — энергетический кризис и инфляция, а с другой — этическая дилемма: можно ли устраивать пир в разгар конфликта на Украине.

Страны Прибалтики все-таки решили вернуть гражданам рождественские развлечения. 25 ноября заработал рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне, 26 ноября — ярмарка в Вильнюсе, 27 ноября — рождественский рынок в Старой Риге .

особая атмосфера Рождественский базар в Риге в 2021 году Фото: Global Look Press/ZUMA press/Delmi Alvarez

Власти Литвы решили в этом году даже расширить площадь ярмарки до сквера Одмину. Главное украшение праздника — елка — в этом году представляет собой композицию в форме торта с 700 свечами в честь юбилея города. Жительница Вильнюса Елена рассказала «Известиям», что власти стараются сократить использование электричества.

— С 00:00 до 5:00 отключается свет в парках, а на некоторых улицах фонари работают через один . Тем не менее на рождественские подсветки это сильно не повлияло. Хотя в этот раз украшены только главные улицы, — добавила она.

Более ощутим для местных жителей рост цен. Так, кружка глинтвейна на центральной площади теперь обойдется в €8 . На соседней улице можно найти за €4, но это всё равно дороже, чем в прошлом году.

К слову, ярмарка здесь будет работать до 7 января. Представители православной общины смогут отпраздновать Рождество по своему календарю.

Соседняя Рига, как и большинство городов Европы, погасит праздничный свет 1 января. Депутат Рижской думы Яков Плинер напомнил в беседе с «Известиями», что в сентябре из-за кризиса власти отменили праздник света Staro Riga .

Особая атмосфера Видеопроекция на сцене фестиваля Staro Riga в 2019 году Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher

— Это было потрясающее шоу. Кроме того, мы всегда ставили три новогодние елки : у Дома Черноголовых, (напротив здания Рижской думы), на Домской площади и на набережной. В этом году от одной елки нам пришлось отказаться . И всё это вкупе с правилами экономии для простых граждан — теперь в квартирах нельзя держать температуру более 19 °C, — добавил политик.

Тем не менее сотни огней на праздничной ели в Старой Риге все-таки зажглись 27 ноября. Расписание на ярмарках до 1 января плотное: диджеи — для молодежи, мастерские — для детей и ароматный глинтвейн — для родителей.

Итальянские съедобные тарелки

В Италии после двух лет заточения тоже решили запустить полноценные ярмарки, но с зеленым уклоном. Так, рождественский рынок в Тренто будет работать на экологически чистой энергии, а угощать гостей будут из съедобных хлебных тарелок .

Некоторые города республики решили сэкономить и сократили бюджет на освещение. Из-за энергетического кризиса Милан в этом году зажжет свои рождественские огни на две недели позже обычного — 7 декабря .

Особая атмосфера Улица Монте Наполеоне в Милане в 2022 году Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maurizio Maule

Впрочем, Даниэль из Рима рассказал «Известиям», что резкого контраста он не заметил.

— Конечно, некоторые города, особенно самые маленькие, стараются экономить деньги и энергию и, возможно, вместо трех елок поставят одну. Да, есть экономия из-за цен на энергоносители и инфляции. Это правда. Но всё на так драматично , — отметил собеседник.

При этом он добавил, что в Италии рождественские ярмарки не вызывают такой фурор в целом, как в Германии, Швейцарии и Швеции.

К слову, многие города Италии, включая туристическую Верону, в этом году сотрудничали при подготовке развлечений с немецкими. Поэтому на рынке на Пьяцца-дей-Синьори можно найти как пончики с рикоттой и пиццу, так и квашеную капусту и колбаски.

Мадридские огни

Испанское правительство дало мэрам карт-бланш на украшение города в эпоху кризиса. Мнения разделились. Барселона и Бильбао приняли путь экономии . Рождественское освещение они выключают на час раньше. А портовый город Виго не позволил энергокризису запретить свое световое шоу , признанное самым зрелищным в стране. В этот году в нем участвует 11 млн светодиодных фонарей. Столичный Мадрид также оставил за собой право отпраздновать Рождество как ни в чем не бывало. По подсчетам СМИ, на освещение города придется потратить €50 тыс.

Особая атмосфера Освещение улицы в Оренсе (Испания) Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rosa Veiga

— Цены взлетели еще весной: на воду, свет, электричество, продукты. По ярмаркам пока судить сложно — в маленьких городах они заработают только во второй половине декабря. Так как я из семьи со скромным достатком, то для меня особой разницы в праздновании в этом году не будет. В Рождество мы всегда тратим чуть больше обычного, — рассказала «Известиям» Роза из города Альбасете.

Франсиско из Альмансы подчеркивает: рост цен — более серьезная проблема, чем количество лампочек на елках.

— Вопросы с освещением решаются мэром каждого города, а им обычно всё равно на рост цен. Зато чувствуем мы. Типичные рождественские продукты сильно выросли в цене . Например, пирожные Polvorones подорожали с €4 до €6. Так еще и ухудшилось качество продуктов. Вместо миндаля в Turron (сладость. — «Известия») теперь часто кладут арахис, — заметил собеседник «Известий».

Особая атмосфера Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Eduardo Parra

Он также добавил: несмотря на призывы в новостях экономить, вряд ли испанцы откажутся от удовольствия отвести душу после двух лет карантина. «А значит, кризис в момент праздников вряд ли будет сильно ощущаться», — добавил он.

Венская хитрость

Венские рождественские ярмарки открылись еще 19 ноября . На Ратушной площади акцент делается на экологию: впервые вся еда и напитки должны подаваться в многоразовой посуде. Также ярмарку теперь освещают на час меньше, чем в прошлые годы. Замечают местные и массовый переход на светодиоды .

Проживающая в Вене Стефания рассказала «Известиям», что рождественская атмосфера в этот году как раз удивительная. «Ярмарок открыли намного больше, чем в пандемийное время. Всё волшебно украшено и усеяно огоньками», — отметила она. По ее словам, цены выросли еще весной, поэтому новая стоимость глинтвейна ее не удивляет.

Особая атмосфера Фото: Global Look Press/IMAGO/Jorn Wolter

Тем не менее сумасшедшим ценам на теплое вино посвятил репортаж местный телеканал OE24. В сюжете отмечают, что на ярмарке Штефанплатц (Вена) можно отдать €24 за две кружки глинтвейна . При этом продавцы еще могут и обмануть — не долить напиток до нужной отметки, «зажав» пару глотков.

Берлинские дровяные печи

В немецкой столице одна из центральных улиц — Курфюрстендамм — украшена 140 тыс. светодиодов только благодаря пожертвованиям . В сентябре сенат города объявил, что не будет использовать государственные средства для оплаты рождественского освещения. Некоторые города ФРГ решили сократить часы работы рождественских базаров. В Фульде их закрывают на один день в неделю.

С 21 ноября по 24 декабря ярмарки на Мариенплац (Мюнхен) будут освещать экономные светодиодные лампы. 30-метровую рождественскую елку, украшенную 2,5 тыс. огней, отключать не собираются.

Особая атмосфера Ярмарка на Мариенплац в Мюнхене Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

— На ярмарке в культурном центре Культурбраурай самая популярная точка с едой — небольшая палатка с надписью Samarkand. Там есть самса (даже вегетарианская с тыквой) и узбекский плов. За €4 подадут целую тарелку, — рассказал «Известиям» житель немецкой столицы Михаэль.

Он также отметил, что цены на согревающие напитки, включая глинтвейн, сильно выше, чем в магазинах и соседних барах. За одну кружку просят от €4–5.

— Несмотря на рост цен, посетителей на ярмарке много . В пиковые часы воскресенья с 11 до 15 здесь практически невозможно пройти сквозь ряды так, чтобы кого-то не задеть или не помешать кому-то есть его плов, — добавил собеседник «Известий».

По словам Михаэля, согреваться посетителям ярмарки помогают мобильные печи, в которых медленно горят настоящие дрова.