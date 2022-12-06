Особая атмосфера: как ЕС готовится к Рождеству в энергокризис
Власти Риги были вынуждены отказаться от праздника света Staro Riga и установить меньше рождественских елок в 2022 году. Об этом «Известиям» рассказали в городской думе. На многих ярмарках Германии теперь используют энергосберегающее освещение. Испанские города закрывают праздничные рынки раньше, чем обычно. А в Вене глинтвейн стоит уже €12. Но, как рассказали «Известиям» местные жители, несмотря на энергетический кризис и тяжелые для Европы события, атмосфера праздника на улицах осталась прежней.
Рижский праздник света
После двух лет пандемии рождественские ярмарки Европы наконец должны были открыться в штатном режиме. Однако 2022 год принес новые вызовы. С одной стороны — энергетический кризис и инфляция, а с другой — этическая дилемма: можно ли устраивать пир в разгар конфликта на Украине.
Страны Прибалтики все-таки решили вернуть гражданам рождественские развлечения. 25 ноября заработал рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне, 26 ноября — ярмарка в Вильнюсе, 27 ноября — рождественский рынок в Старой Риге.
Рождественский базар в Риге в 2021 году
Власти Литвы решили в этом году даже расширить площадь ярмарки до сквера Одмину. Главное украшение праздника — елка — в этом году представляет собой композицию в форме торта с 700 свечами в честь юбилея города. Жительница Вильнюса Елена рассказала «Известиям», что власти стараются сократить использование электричества.
— С 00:00 до 5:00 отключается свет в парках, а на некоторых улицах фонари работают через один. Тем не менее на рождественские подсветки это сильно не повлияло. Хотя в этот раз украшены только главные улицы, — добавила она.
Более ощутим для местных жителей рост цен. Так, кружка глинтвейна на центральной площади теперь обойдется в €8. На соседней улице можно найти за €4, но это всё равно дороже, чем в прошлом году.
К слову, ярмарка здесь будет работать до 7 января. Представители православной общины смогут отпраздновать Рождество по своему календарю.
Соседняя Рига, как и большинство городов Европы, погасит праздничный свет 1 января. Депутат Рижской думы Яков Плинер напомнил в беседе с «Известиями», что в сентябре из-за кризиса власти отменили праздник света Staro Riga.
Видеопроекция на сцене фестиваля Staro Riga в 2019 году
— Это было потрясающее шоу. Кроме того, мы всегда ставили три новогодние елки: у Дома Черноголовых, (напротив здания Рижской думы), на Домской площади и на набережной. В этом году от одной елки нам пришлось отказаться. И всё это вкупе с правилами экономии для простых граждан — теперь в квартирах нельзя держать температуру более 19 °C, — добавил политик.
Тем не менее сотни огней на праздничной ели в Старой Риге все-таки зажглись 27 ноября. Расписание на ярмарках до 1 января плотное: диджеи — для молодежи, мастерские — для детей и ароматный глинтвейн — для родителей.
Итальянские съедобные тарелки
В Италии после двух лет заточения тоже решили запустить полноценные ярмарки, но с зеленым уклоном. Так, рождественский рынок в Тренто будет работать на экологически чистой энергии, а угощать гостей будут из съедобных хлебных тарелок.
Некоторые города республики решили сэкономить и сократили бюджет на освещение. Из-за энергетического кризиса Милан в этом году зажжет свои рождественские огни на две недели позже обычного — 7 декабря.
Улица Монте Наполеоне в Милане в 2022 году
Впрочем, Даниэль из Рима рассказал «Известиям», что резкого контраста он не заметил.
— Конечно, некоторые города, особенно самые маленькие, стараются экономить деньги и энергию и, возможно, вместо трех елок поставят одну. Да, есть экономия из-за цен на энергоносители и инфляции. Это правда. Но всё на так драматично, — отметил собеседник.
При этом он добавил, что в Италии рождественские ярмарки не вызывают такой фурор в целом, как в Германии, Швейцарии и Швеции.
К слову, многие города Италии, включая туристическую Верону, в этом году сотрудничали при подготовке развлечений с немецкими. Поэтому на рынке на Пьяцца-дей-Синьори можно найти как пончики с рикоттой и пиццу, так и квашеную капусту и колбаски.
Мадридские огни
Испанское правительство дало мэрам карт-бланш на украшение города в эпоху кризиса. Мнения разделились. Барселона и Бильбао приняли путь экономии. Рождественское освещение они выключают на час раньше. А портовый город Виго не позволил энергокризису запретить свое световое шоу, признанное самым зрелищным в стране. В этот году в нем участвует 11 млн светодиодных фонарей. Столичный Мадрид также оставил за собой право отпраздновать Рождество как ни в чем не бывало. По подсчетам СМИ, на освещение города придется потратить €50 тыс.
Освещение улицы в Оренсе (Испания)
— Цены взлетели еще весной: на воду, свет, электричество, продукты. По ярмаркам пока судить сложно — в маленьких городах они заработают только во второй половине декабря. Так как я из семьи со скромным достатком, то для меня особой разницы в праздновании в этом году не будет. В Рождество мы всегда тратим чуть больше обычного, — рассказала «Известиям» Роза из города Альбасете.
Франсиско из Альмансы подчеркивает: рост цен — более серьезная проблема, чем количество лампочек на елках.
— Вопросы с освещением решаются мэром каждого города, а им обычно всё равно на рост цен. Зато чувствуем мы. Типичные рождественские продукты сильно выросли в цене. Например, пирожные Polvorones подорожали с €4 до €6. Так еще и ухудшилось качество продуктов. Вместо миндаля в Turron (сладость. — «Известия») теперь часто кладут арахис, — заметил собеседник «Известий».
Он также добавил: несмотря на призывы в новостях экономить, вряд ли испанцы откажутся от удовольствия отвести душу после двух лет карантина. «А значит, кризис в момент праздников вряд ли будет сильно ощущаться», — добавил он.
Венская хитрость
Венские рождественские ярмарки открылись еще 19 ноября. На Ратушной площади акцент делается на экологию: впервые вся еда и напитки должны подаваться в многоразовой посуде. Также ярмарку теперь освещают на час меньше, чем в прошлые годы. Замечают местные и массовый переход на светодиоды.
Проживающая в Вене Стефания рассказала «Известиям», что рождественская атмосфера в этот году как раз удивительная. «Ярмарок открыли намного больше, чем в пандемийное время. Всё волшебно украшено и усеяно огоньками», — отметила она. По ее словам, цены выросли еще весной, поэтому новая стоимость глинтвейна ее не удивляет.
Тем не менее сумасшедшим ценам на теплое вино посвятил репортаж местный телеканал OE24. В сюжете отмечают, что на ярмарке Штефанплатц (Вена) можно отдать €24 за две кружки глинтвейна. При этом продавцы еще могут и обмануть — не долить напиток до нужной отметки, «зажав» пару глотков.
Берлинские дровяные печи
В немецкой столице одна из центральных улиц — Курфюрстендамм — украшена 140 тыс. светодиодов только благодаря пожертвованиям. В сентябре сенат города объявил, что не будет использовать государственные средства для оплаты рождественского освещения. Некоторые города ФРГ решили сократить часы работы рождественских базаров. В Фульде их закрывают на один день в неделю.
С 21 ноября по 24 декабря ярмарки на Мариенплац (Мюнхен) будут освещать экономные светодиодные лампы. 30-метровую рождественскую елку, украшенную 2,5 тыс. огней, отключать не собираются.
Ярмарка на Мариенплац в Мюнхене
— На ярмарке в культурном центре Культурбраурай самая популярная точка с едой — небольшая палатка с надписью Samarkand. Там есть самса (даже вегетарианская с тыквой) и узбекский плов. За €4 подадут целую тарелку, — рассказал «Известиям» житель немецкой столицы Михаэль.
Он также отметил, что цены на согревающие напитки, включая глинтвейн, сильно выше, чем в магазинах и соседних барах. За одну кружку просят от €4–5.
— Несмотря на рост цен, посетителей на ярмарке много. В пиковые часы воскресенья с 11 до 15 здесь практически невозможно пройти сквозь ряды так, чтобы кого-то не задеть или не помешать кому-то есть его плов, — добавил собеседник «Известий».
По словам Михаэля, согреваться посетителям ярмарки помогают мобильные печи, в которых медленно горят настоящие дрова.