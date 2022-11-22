Трубное дело: проекты ЕС по замене газа из РФ застопорились

Инициированные разными странами Евросоюза проекты по замене российского газа не помогут региону справиться с кризисом дефицита топлива , считают опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, это касается строительства дополнительных терминалов для приема СПГ в Германии — наиболее зависимой стране ЕС от российского газа. На это Берлину, согласно последним подсчетам, придется потратить €6,5 млрд — на €3,5 млрд больше, чем изначально предполагалось . Кроме того, Испания, Португалия и Франция до 15 декабря предложат Евросоюзу план проекта по строительству трубопровода для транспортировки водорода и газа. Мадрид, Лиссабон и Париж таким образом хотят помочь справиться ЕС с энергокризисом. Однако рентабельность этого проекта представители отрасли оценивают как низкую .

Остаться идеей

Последние месяцы брюссельские чиновники заявляют о том, что газохранилища ЕС заполнены на 90–95% и потому они с легкостью смогут справиться и без российского газа. Однако эксперты предупреждают, что этого хватит лишь на несколько месяцев . Поэтому неудивительно, что в условиях нависающей энергокатастрофы и деиндустриализации европейские страны активно реализуют новые проекты для собственной энергетической инфраструктуры. Хотя многие из них кажутся экспертам отрасли нерентабельными .

Сами с трубами Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich

В частности, амбициозный план в октябре представили Испания, Португалия и Франция . Страны намерены построить способный транспортировать одновременно водород и газ трубопровод под названием BarMar . Предполагается, что он будет доставлять зеленую энергетику через Францию в остальные государства Европы, которые в большей степени зависят от российского газа. Испанский премьер Педро Санчес уточнил, что в условиях кризиса по газопроводу будут транспортировать ограниченную долю природного газа в качестве временного и переходного источника энергии.

До 15 декабря страны должны представить итоговый план проекта, чтобы в Брюсселе одобрили его финансирование . Это возможно только в том случае, если трубопровод признают представляющим общий интерес. Испанский министр по экологическому переходу и демографическим вызовам Тереса Рибера сообщила 21 ноября, что инициатива позволит Европе снизить зависимость от России. Однако эксперты полагают, что с ее помощью Мадрид стремится справиться прежде всего с собственными трудностями.

— В Испании энергокризис не связан с событиями на Украине в отличие от ФРГ и стран Восточной Европы . Королевство зависит в энергетическом смысле от Алжира, который из-за позиции Мадрида по конфликту в Западной Сахаре сократит поставки. Сейчас Испании приходится замещать недостающий объем СПГ из Америки, но этого недостаточно, и появляются такие инициативы, — подчеркнула в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Сами с трубами Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

Она также отметила, что даже внутри самой страны порой возникают споры относительно будущего этого проекта . Альянс левых сил в парламенте Unidas Podemos, активно продвигающий зеленую повестку, считает, что из-за BarMar зависимость от природного газа только усилится. «Водород надо откуда-то добывать, а значит, увеличивать поставки ископаемого газа», — объясняет эксперт.

Вряд ли этот проект сможет помочь Европе избавиться от кризиса и из-за сроков реализации . Изначально Тереса Рибера сообщала, что BarMar удастся построить через четыре года. Однако позже министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщил, что проект будет готов приблизительно только к 2030 году . Тем не менее, помимо сроков, экспертов также смущают неоправданные затраты.

— Дело в том, что у Испании и Португалии есть много терминалов по приему СПГ, но загружены они обычно далеко не на 100%. Исходя из этого страны пытаются давно найти спонсоров для строительства газопровода, чтобы стать хабом для Европы, — заявил «Известиям» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

Сами с трубами Регазификационный терминал сжиженного природного газа в Бискайе, Испания Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/H.Bilbao

По его словам, СПГ и так дорогой и строительство для него отдельного трубопровода кажется нерентабельным . Именно поэтому прошлый проект Испании, Португалии и Франции MidCat в итоге не был одобрен ни самим Парижем, ни Еврокомиссией.

— Вопрос транспортировки водорода на дальние расстояния вовсе не решен технически . Сейчас Испания и Португалия пытаются продвинуть идею о том, что сначала по BarMar будут транспортировать газ, а уже после изобретения необходимых технологий — водород. Однако требования к трубопроводам для зеленого и голубого топлива разные, так что проект может так и остаться идеей , — добавил эксперт.

Кризис дефицита

Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки, а также перейти на СПГ. Берлин планирует ввести в строй шесть терминалов для приема сжиженного газа . Строительство одного из них — плавучего терминала в Вильгельмсхафене — уже завершено. Второй планируется ввести в эксплуатацию в Брунсбюттеле в конце года. Однако правительство уже сталкивается с проблемами. По данным Федерального министерства экономики, на терминалы для СПГ придется потратить почти в два раза больше. Вместо €3 млрд — €6,5 млрд.

Сами с трубами Терминал для приема сжиженного газа в Вильгельмсхафене Фото: Global Look Press/dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ведомство объясняет это динамично развивающейся ситуацией. Однако на этом фоне правящую коалицию критикует оппозиция. Например, депутат от партии «Левые» Виктор Перли заявил: правительство сделало всё, чтобы альтернативы СПГ не было, а теперь за это придется заплатить еще и большую цену .

При этом все шесть терминалов способны покрыть только около трети потребностей Германии в газе исходя из потребления страны в 2021 году. Замещать недостающий российский газ ФРГ придется всё равно только с помощью экономии. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков уверен, что новые инфраструктурные проекты не помогут ЕС справиться с зависимостью от РФ, поскольку рынок СПГ тоже ограничен .

— ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы решить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита: газа в мире в принципе мало и дополнительных объемов ни у кого нет. В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы , — подчеркнул он.