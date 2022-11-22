Трубное дело: проекты ЕС по замене газа из РФ застопорились
Инициированные разными странами Евросоюза проекты по замене российского газа не помогут региону справиться с кризисом дефицита топлива, считают опрошенные «Известиями» эксперты. В частности, это касается строительства дополнительных терминалов для приема СПГ в Германии — наиболее зависимой стране ЕС от российского газа. На это Берлину, согласно последним подсчетам, придется потратить €6,5 млрд — на €3,5 млрд больше, чем изначально предполагалось. Кроме того, Испания, Португалия и Франция до 15 декабря предложат Евросоюзу план проекта по строительству трубопровода для транспортировки водорода и газа. Мадрид, Лиссабон и Париж таким образом хотят помочь справиться ЕС с энергокризисом. Однако рентабельность этого проекта представители отрасли оценивают как низкую.
Остаться идеей
Последние месяцы брюссельские чиновники заявляют о том, что газохранилища ЕС заполнены на 90–95% и потому они с легкостью смогут справиться и без российского газа. Однако эксперты предупреждают, что этого хватит лишь на несколько месяцев. Поэтому неудивительно, что в условиях нависающей энергокатастрофы и деиндустриализации европейские страны активно реализуют новые проекты для собственной энергетической инфраструктуры. Хотя многие из них кажутся экспертам отрасли нерентабельными.
В частности, амбициозный план в октябре представили Испания, Португалия и Франция. Страны намерены построить способный транспортировать одновременно водород и газ трубопровод под названием BarMar. Предполагается, что он будет доставлять зеленую энергетику через Францию в остальные государства Европы, которые в большей степени зависят от российского газа. Испанский премьер Педро Санчес уточнил, что в условиях кризиса по газопроводу будут транспортировать ограниченную долю природного газа в качестве временного и переходного источника энергии.
До 15 декабря страны должны представить итоговый план проекта, чтобы в Брюсселе одобрили его финансирование. Это возможно только в том случае, если трубопровод признают представляющим общий интерес. Испанский министр по экологическому переходу и демографическим вызовам Тереса Рибера сообщила 21 ноября, что инициатива позволит Европе снизить зависимость от России. Однако эксперты полагают, что с ее помощью Мадрид стремится справиться прежде всего с собственными трудностями.
— В Испании энергокризис не связан с событиями на Украине в отличие от ФРГ и стран Восточной Европы. Королевство зависит в энергетическом смысле от Алжира, который из-за позиции Мадрида по конфликту в Западной Сахаре сократит поставки. Сейчас Испании приходится замещать недостающий объем СПГ из Америки, но этого недостаточно, и появляются такие инициативы, — подчеркнула в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.
Она также отметила, что даже внутри самой страны порой возникают споры относительно будущего этого проекта. Альянс левых сил в парламенте Unidas Podemos, активно продвигающий зеленую повестку, считает, что из-за BarMar зависимость от природного газа только усилится. «Водород надо откуда-то добывать, а значит, увеличивать поставки ископаемого газа», — объясняет эксперт.
Вряд ли этот проект сможет помочь Европе избавиться от кризиса и из-за сроков реализации. Изначально Тереса Рибера сообщала, что BarMar удастся построить через четыре года. Однако позже министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше сообщил, что проект будет готов приблизительно только к 2030 году. Тем не менее, помимо сроков, экспертов также смущают неоправданные затраты.
— Дело в том, что у Испании и Португалии есть много терминалов по приему СПГ, но загружены они обычно далеко не на 100%. Исходя из этого страны пытаются давно найти спонсоров для строительства газопровода, чтобы стать хабом для Европы, — заявил «Известиям» директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Регазификационный терминал сжиженного природного газа в Бискайе, Испания
По его словам, СПГ и так дорогой и строительство для него отдельного трубопровода кажется нерентабельным. Именно поэтому прошлый проект Испании, Португалии и Франции MidCat в итоге не был одобрен ни самим Парижем, ни Еврокомиссией.
— Вопрос транспортировки водорода на дальние расстояния вовсе не решен технически. Сейчас Испания и Португалия пытаются продвинуть идею о том, что сначала по BarMar будут транспортировать газ, а уже после изобретения необходимых технологий — водород. Однако требования к трубопроводам для зеленого и голубого топлива разные, так что проект может так и остаться идеей, — добавил эксперт.
Кризис дефицита
Германия, наиболее зависимая от российского газа, активно пытается диверсифицировать поставки, а также перейти на СПГ. Берлин планирует ввести в строй шесть терминалов для приема сжиженного газа. Строительство одного из них — плавучего терминала в Вильгельмсхафене — уже завершено. Второй планируется ввести в эксплуатацию в Брунсбюттеле в конце года. Однако правительство уже сталкивается с проблемами. По данным Федерального министерства экономики, на терминалы для СПГ придется потратить почти в два раза больше. Вместо €3 млрд — €6,5 млрд.
Терминал для приема сжиженного газа в Вильгельмсхафене
Ведомство объясняет это динамично развивающейся ситуацией. Однако на этом фоне правящую коалицию критикует оппозиция. Например, депутат от партии «Левые» Виктор Перли заявил: правительство сделало всё, чтобы альтернативы СПГ не было, а теперь за это придется заплатить еще и большую цену.
При этом все шесть терминалов способны покрыть только около трети потребностей Германии в газе исходя из потребления страны в 2021 году. Замещать недостающий российский газ ФРГ придется всё равно только с помощью экономии. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Юрий Юшков уверен, что новые инфраструктурные проекты не помогут ЕС справиться с зависимостью от РФ, поскольку рынок СПГ тоже ограничен.
— ЕС пытается развивать инфраструктуру, чтобы решить энергокризис, но на самом деле это кризис дефицита: газа в мире в принципе мало и дополнительных объемов ни у кого нет. В ближайшие годы проблема дефицита ресурсов не решится. Новые СПГ-проекты, то есть заводы по сжижению топлива, будут введены в эксплуатацию только в 2026–2030 годах, и только тогда появятся дополнительные объемы, — подчеркнул он.
Помимо проектов по созданию собственной энергетической инфраструктуры, Брюссель пытается заполучить непосредственно электричество из Африки. Например, по дну Средиземного моря ЕС планирует проложить линию электропередачи (ЛЭП), чтобы энергия из Египта попадала в Грецию, а оттуда — в соседние страны. В общей сложности прокладка подводного кабеля обойдется примерно в €3,5 млрд. Похожие уже связывают энергосеть Египта с Ливией, Суданом и Саудовской Аравией. Тем не менее эта ЛЭП свяжет африканскую страну с Грецией только через 7–8 лет.