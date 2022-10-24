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Бег по потолку: как ЕС собирается решать газовую проблему

Установить предельные цены на импорт газа в очередной раз не удалось из-за активного противодействия Германии
Фото: Global Look Press/dpa/Swen Pförtner
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Страны Евросоюза в ходе очередной встречи на минувшей неделе вновь не смогли согласовать введение потолка цен на природный газ, несмотря на уже традиционное публичное объявление о «единстве». У проекта ограничения импортных цен есть свои сторонники, но их устремления наталкиваются на серьезное сопротивление Германии, без поддержки которой любой такой проект будет похоронен. О том, что даст ценовой потолок европейцам, как его осуществить и какие есть альтернативы, — в материале «Известий».

Споры о главном

Цены на газ в Европе сейчас составляют около €120–130 за мегаватт-час, при этом их волатильность уже много месяцев держится на рекордном уровне. Собственно, расценки превосходят обычный среднегодовой уровень примерно в 8 раз, что уже является большой проблемой. Тем не менее фьючерсы указывают на дополнительный рост цен в ближайшем будущем (на 50–100%), и это даже в случае отсутствия форс-мажора вроде очень холодной зимы. Вероятно, что в некоторых странах потребление придется сокращать на треть, что может означать не то что остановку многих предприятий (это уже происходит сейчас), но даже целых отраслей промышленности. При этом высокие показатели заполненности подземных хранилищ газа до известной степени стабилизируют обстановку, так что сезон-2023/24 может оказаться даже более критическим для европейской энергетической системы.

Бег по потолку
Германия
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jochen Tack
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В связи с этими обстоятельствами с начала весны постоянно муссируется вопрос о том, как можно эту угрозу купировать. Одним из самых популярных средств, одобренных в том числе и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в сентябре, является введение ценового потолка на природный газ. Устанавливаемые директивно пределы цен вообще сейчас в ходу: США рассуждают о потолке цен на российскую нефть (по последней идее на уровне $60 долларов за баррель), а те же европейцы обсуждали возможность введения контроля за ценами на электричество и в конечном итоге договорились об ограничении «сверхприбылей», полученных при достижении определенных закупочных цен.

Сейчас наметилось некоторое движение и в отношении газа. Тема обсуждается на протяжении целого месяца, и ожидалось, что на заседании 20 октября какое-то принципиальное решение будет принято. Но это оказалось чрезвычайно оптимистичным предложением: поздно ночью лидеры стран вышли без конкретного результата. В целом большая часть ЕС (15 стран) введение контроля за газовыми ценами поддерживает, однако в оппозиции находится крупнейшая экономика континента — Германия, а значит, до консенсуса в этом вопросе невероятно далеко. Аргументация немцев состоит в том, что попытка выставить ценовой потолок обрушит позиции Европы как ключевого потребителя на глобальном газовом рынке (сама ФРГ сейчас пытается делать ставку на длительные контракты, ровно тот же шаг, от которого ЕС на протяжении 2010-х годов постепенно отказывался, считая, что брать энергоресурсы на спотовом рынке дешевле).

Бег по потолку
США
Фото: REUTERS/Aimee Dilger

На другой стороне стола находятся государства Южной Европы, включая Италию, Испанию и Грецию, а также Франция. Президент последней Эммануэль Макрон на днях выразил недовольство действиями США, которые продают ЕС газ по ценам в 4 раза выше внутренних, таким образом «субсидируя» собственную промышленность и экономику вообще. Стоит отметить, что Франция со своей мощной атомной энергетикой (пусть до половины реакторов сейчас и находятся в ремонте) в меньшей степени испытывает проблемы с генерацией электроэнергии на газе, чем другие европейские страны.

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Заветная кнопка

Сложность на данном этапе состоит не только в принципиальном одобрении потолка цен, но и в его конкретной схеме. Первый вариант — жесткий потолок, выражающийся в определенной максимальной сумме, выше которой европейские компании не смогут покупать газ из-за рубежа. Если эта цифра окажется значительно ниже рыночной (а делать ее близкой к сегодняшнему рынку не очень много смысла), то это приведет к тому, что газовые потоки уйдут на сторону.

Долгое время во многом из-за ценовой политики «Газпрома» и долгосрочных контрактов природный газ в Европе стоил намного дешевле, чем в Восточной Азии, являющейся вторым ключевым потребителем этого ресурса, но не имеющей его достаточных запасов. В 2021 году ситуация изменилась: в ЕС газ из-за сложившейся конъюнктуры оказался дороже, чем в Азии. Попытка откатить эту ситуацию к 2020 году приведет к тому, что газ из Катара, США и Австралии вновь окажется на западных берегах Тихого океана.

Бег по потолку
СПГ
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sipa Asia/Xu Congjun

Второй вариант, более мягкий, предполагает привязку к азиатским ценам. В этом случае указанная выше проблема решается, так как тем же поставщикам из США при равной цене выгоднее экспортировать газ в Европу: расстояние меньше. Однако прочие проблемы потолка остаются в силе. Во-первых, он потребует введения общеевропейского механизма формирования цен и фактически командной экономики. Кроме того, пострадает торговля газом между отдельными странами внутри ЕС. Наконец, предельная цена может вынудить Россию прекратить поставки в Европу, от чего пострадают страны, которые до сих пор закупают газ в РФ, например Венгрия. Самое важное — для отдельных государств это будет значительное смещение экономических властных рычагов из национальных столиц в Брюссель, и это определенно нравится не всем.

Есть и еще одно соображение против потолка цен: если часть экспортеров все-таки согласится ему следовать, то при значительной разности регулируемых и мировых цен компании из Евросоюза могут начать спекуляции газом за пределами блока. Чтобы этому воспрепятствовать, придется как минимум вводить дополнительные контрольные меры, что еще дальше приблизит нас к командно-административной экономике и приоритету Брюсселя над законодательством отдельных стран. Восторга это ни у кого так же не вызовет.

Возможные альтернативы

Но какие есть альтернативы потолку цен, учитывая остроту энергетического кризиса? Одна из часто повторяющихся идей — субсидирование. Смысл ее в том, что покупатели газа в ЕС будут платить определенную цену (максимальную для сохранения экономики производства рентабельной), тогда как разница между этим значением и реальной рыночной ценой будет оплачиваться самим Евросоюзом. Против этой идеи никто в принципе не возражает, в том числе и Германия. Проблема в том, что это решение дорого и может обойтись в сотни миллиардов евро. Мало того что напечатать такой объем свежего долга будет политически сложно, так еще и есть немалый риск дополнительного раскручивания и так уже двузначной инфляции, а также нового падения евро, в результате чего цена на газ, номинированная в европейской валюте, может пойти вверх еще выше.

Бег по потолку
евро
Фото: Global Look Press/news.ru/Bulkin Sergey
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Второй способ — совместные закупки газа. Предварительно Евросоюз договорился о том, чтобы общими усилиями приобрести 15% топлива, необходимого для следующего отопительного сезона. Это снова отдаст слишком большую власть в руки Брюсселя и ослабит рыночные механизмы. Кроме того, в случае, если рыночные цены будут слишком высокими, пользы от этой схемы не будет, да и придется радикально пересматривать общеевропейский бюджет.

Возможно, что в конечном итоге европейцы сойдутся на каком-то варианте с элементами всех потенциальных стратегий. Среди прочего, например, предлагалось совершить некоторый объем закупок газа для распространения внутри ЕС по более или менее (в коридоре 5%) фиксированным ценам, тогда как возможная недостача будет докупаться уже по правилам рынка, и эти последние закупки уже будут субсидироваться. Эта схема выглядит сложной, но может оказаться компромиссом, так как варианты тех или иных стратегий в чистом виде пока не могут в полной мере удовлетворить всех.

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