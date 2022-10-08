Газовый козырь: станет ли Польша новым энергетическим хабом Европы

В Европу пошел газ по новому трубопроводу. Голубое топливо из Норвегии попадает в Польшу транзитом через Данию. В Варшаве собираются не только обеспечить собственные потребности, но и продавать излишки. Удастся ли полякам осуществить задуманное — разбирались «Известия».

Позлить соседа

«Эра российского доминирования в газовой отрасли завершается», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на церемонии запуска газопровода Baltic Pipe, соединяющего польскую территорию с норвежским шельфом через Данию. Ему вторил президент страны Анджей Дуда: «Отсюда этот газ сможет пойти туда, где он будет нужен».

В начале октября началась прокачка по газопроводу Baltic Pipe из Норвегии в Польшу, который проходит транзитом через Данию. Об этом сообщил польский оператор Gaz-System. Объем прокачки составляет 62,4 млн куб. м в сутки, в год — порядка 10 млрд куб. м.

В Варшаве не раз заявляли, что с помощью этого трубопровода заместят российский газ — с конца апреля после отказа Польши платить за голубое топливо в рублях поставки «Газпрома» прекратились. Несмотря на это, к началу августа хранилища Польши оказались заполнены на 100%.

Газовый козырь Фото: REUTERS/Cezary Aszkielowicz

В целом, по данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, сейчас европейские газохранилища в среднем заполнены более чем на 85%. Доля российского топлива в общем объеме поставок упала до 10%, на фоне этого выросли доли других источников: 35% поставок составляет сжиженный природный газ, 29% — газ из Норвегии, 12% — из Северной Африки, еще 10% — из Великобритании.

Евросоюз не раз пытался найти альтернативных поставщиков. Идею строительства Baltic Pipe пересматривали не раз. Изначально о будущем газопроводе заговорили в 2001 году — тогда подписали соглашение о строительстве трубопровода польская компания PGNiG и датская нефтегазовая компания DONG, где треть принадлежала бы полякам, а две трети акций — датчанам. Однако тогда проект посчитали невыгодным с экономической точки зрения.

После мюнхенской речи российского лидера Владимира Путина в феврале 2007 года к этой идее вернулись вновь, но тогда возникли проблемы с финансированием проекта, которое оценивалось в €1,6 млрд. Однако прошлой весной к проекту всё же решили вернуться.

Отобрать газ у Германии

В Варшаве надеются увеличить прокачку через Baltic Pipe и впоследствии стать новым хабом в Восточной Европе. Так, польская энергетическая компания PGNiG планирует поставить из Норвегии 6,5 млрд куб. м газа, задействовав его возможности на 80%, а в 2024 году — 7,7 млрд куб. м. При этом PGNiG пока будет единственной компанией, использующей газопровод, — стороны заключили контракты на транзит на период с 2022 по 2037 год.

Максимальная мощность Baltic Pipe — в шесть раз ниже «Северного потока». Аналитики полагают, что на мировых ценах на газ, а также на котировках голубого топлива в Европе запуск нового газопровода вряд ли отразится. Однако вполне ощутимо, что Варшава подготовилась к энергетическому кризису лучше других стран ЕС.

Ранее покупателем норвежского газа была Германия, Польша — новый клиент Осло. При этом скандинавская страна новых объемов не добывает. К тому же источник Baltic Pipe — не месторождение, а магистральный трубопровод Europipe II, по которому газ уже давно поступает немцам. Таким образом, Варшава начинает забирать то, что изначально предназначалось Берлину.

6 октября в Польше распорядились ввести второй по уровню режим угрозы энергетической инфраструктуре страны, расположенной за ее пределами. Речь идет о газопроводе Baltic Pipe. В Варшаве имеют в виду вероятность террористической атаки. Это сигнал для ответственных служб и органов быть готовыми реагировать в случае возникновения такой необходимости.

Объемов недостаточно

— Что касается норвежского газа, который сейчас идет по Baltic Pipe, то с учетом нехватки мощностей, нехватки ресурсной базы и отсутствия дополнительных месторождений, которые могли бы разрабатываться, — новый трубопровод будет выполнять ограниченные поставки. И он явно не сможет компенсировать поставки российского газа, — полагает доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

По мнению политолога, экономика Польши приобретает дополнительные козыри в своем региональном соперничестве с Германией.

— Теперь ФРГ становится страной, зависимой от Польши. В свое время Варшава перекрыла газопровод «Дружба», теперь она предлагает Берлину покупать у нее газ, хотя непонятно, как это будет осуществляться с учетом того, что объемы газа и так небольшие, к тому же они необходимы самой Польше. В целом страна построила соответствующую инфраструктуру на Балтийском море, тем самым показывая, что она давно реализовывала план, который бы дал ей независимость от российского газа. Мы в очередной раз видим, как политика начала довлеть над экономикой, побеждая ее. Но вообще Baltic Pipe не решает ничего в газовых поставках для ЕС в целом. Он что-то решает для Польши, но и то довольно относительно, — отметила специалист в беседе с «Известиями».

Газовый козырь Фото: Global Look Press/Swen Pförtner

По словам старшего научного сотрудника ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Дмитрия Офицерова-Бельского, у нового газопровода Baltic Pipe хорошие перспективы.

— Особенно сейчас. При этом мощности недостаточно для того, чтобы обеспечить потребности Польши. Но у страны есть и другие источники поставок. Так, Варшава собирается к тому же покупать сжиженный природный газ. Так что в совокупности стране должно хватить газа. Что касается перепродажи, то больших объемов перепродажи здесь ожидать не стоит, — полагает эксперт.

Он отметил, что Польша будет поставлять газ в Словакию. Строительство интерконнектора началось еще пять лет назад на средства Евросоюза. Изначально ввести его в эксплуатацию ожидалось еще в конце прошлого года, однако впоследствии пришлось отложить до лета 2022-го. С польской стороны протяженность открытого интерконнектора составляет 60 км, со словацкой — более 100 км. Его пропускная способность — 4,7 млрд куб. м газа в направлении Словакии и 5,7 млрд куб. м топлива в направлении Польши.

— Небольшая перепродажа газа Варшавой всё же возможна. Но для того, чтобы Польша стала газовым хабом, в Европе недостаточно объемов. Газ может закупаться напрямую, а Польша просто будет территорией, через которую он будет транспортироваться. Газопровод Baltic Pipe строился исключительно под Польшу и некоторые другие страны. Когда он задумывался, Польша еще не собиралась отказываться от российского газа. Вариант хаба был бы возможен, если бы можно было объединить все три источника, включая сжиженный природный газ, российский, и норвежский , — полагает полонист.

Специалист отметил, эту зиму немцы смогут пережить, но ориентироваться на газ из хранилищ очень сложно.