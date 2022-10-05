До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций

В Европе с каждым днем растет число тех, кто требует отменить антироссийские санкции. Многие отчаянно критикуют правительства, загнавшие людей в энергокризис, а также в политических просчетах, которые привели к резкому скачку инфляции и падению уровня жизни. Отопление домов превращается в роскошь, к тому же впереди ожидается холодная зима. Подробности — в материале «Известий».

Выгоду получили США

В Италии — Турине, Неаполе, Риме, Милане, Флоренции, Сполето, Пизе и ряде других городов страны — прошли акции протеста против роста тарифов на свет и газ. На улицы их вывел профсоюз Usb, призвавший «противостоять гиперболическому увеличению счетов за электроэнергию на 60%, объявленному с 1 октября».

В частности, в документе отмечается, что Брюссель не предпринимает реальных усилий для борьбы со спекуляцией, вызвавшей бурный рост цен на газ. Помимо этого, профсоюз обратил внимание на аварию на «Северных потоках», в результате которой, по их мнению, «явную выгоду получили США». Насколько сильно поднимутся цены на газ, станет известно в начале ноября, однако СМИ не исключают, что тарифы повысятся на 70%.

Авторы документа отметили, что «правительства стран ЕС продолжают тратить огромные государственные средства для военной поддержки Украины», а такая политика «грозит экономическим крахом многим итальянским семьям и предприятиям».

До первых заморозков Демонстранты профсоюза Usb в Риме, Италия Фото: Global Look Press/LaPresse/Mauro Scrobogna

В стране появилось новое общественное движение «Не платим», активисты которого призывают итальянцев перестать оплачивать счета за коммунальные услуги, которые за последние месяцы выросли в разы.

Похожая ситуация и в Германии. В Саксонии недовольные ростом цен активисты потребовали от властей пересмотреть ограничительные меры или уйти в отставку, отменить антироссийские санкции, а также призвали к миру с Россией. А в Нидерландах протестующие забросали яйцами правительственные постеры. Из-за энергетического кризиса Германия, Португалия, Испания, Франция, Италия, Греция и Дания запретили зимой поднимать температуру в государственных и учебных заведениях выше 19 градусов. Это вызвало недовольство и возмущение местных жителей, которые считают, что власти более заняты поддержкой украинцев, а не собственных граждан.

Против антироссийских санкций

В Австрии местные жители предлагают вернуться к нейтралитету в отношениях с Россией и Украиной. К федеральному правительству обратились с открытым письмом, в котором призвали вернуться к «строгому нейтралитету по отношению ко всем конфликтующим сторонам (в ситуации на Украине. — Ред.)». В послании говорится, что австрийцы возмущены «огромными денежными подарками Киеву, поставками топлива украинским войскам и участием страны как члена ЕС в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине».

Как пишут местные СМИ, с осени счета за отопление в стране вырастут в среднем на 50%.

Помимо этого, больше половины граждан страны выступают за отмену европейских санкций в отношении России. «Мы должны немедленно отказаться от поддержки рестрикций, введенных в одностороннем порядке НАТО! Австрии нет места в НАТО, австрийское население не хочет членства в этом военном союзе, и, следовательно, у Австрии нет причин поддерживать санкции НАТО против России! » — говорится в публикации.

До первых заморозков Митинг против роста цен на энергоносители и повышения стоимости жизни в Вене, Австрия Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Также австрийцы призвали власти выступить против антироссийских санкций внутри Евросоюза и предложили Вене стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг отметил, что Вена выступила против новых газовых санкций в отношении России. По его словам, пакеты, которые были приняты, и так носят всеобъемлющий характер. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе уже появляются признаки усталости от санкций, к тому же они не привели к урегулированию конфликта на Украине.

Могут умереть от переохлаждения

На протесты вышли тысячи британцев, недовольных бюджетной политикой, которую проводит новый премьер-министр Лиз Трасс. Некоторые из демонстрантов отмечали, что опасаются предстоящей зимы, «которая покажет истинную жестокость правительства».

Власти пытаются смягчить удар и заморозить максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию на уровне 1 октября. Тем не менее многие семьи могут оказаться в затруднительном положении из-за роста стоимости продуктов и других товаров повседневного использования.

До первых заморозков Протесты в Лондоне, Великобритания Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andy Barton

На фоне энергетического кризиса в стране появилось движение «Не плати», участники которого поджигают счета на электроэнергию в знак протеста против растущих тарифов. Около 200 тыс. жителей заявили, что готовы прекратить оплачивать счета.

В Северной Ирландии перед собравшимися выступила уполномоченный по делам детей Кулла Йиасума, которая заявила, что еще до пандемии около 110 тыс. детей находились за чертой бедности. Она опасается, что к Рождеству ситуация может ухудшиться и «этой зимой некоторые дети могут умереть от переохлаждения».

«Разбавления» народа беженцами

Акции протеста проходят и в Восточной Европе. В День независимости Чехии в разных городах страны на улицы вышли десятки тысяч человек. Одним из главных требований протестующих было «прекращение спланированного «разбавления» народа беженцами с Украины». Чешские власти такие взгляды осудили, назвав их экстремистскими.

Помимо этого, активисты настаивают на проведении досрочных выборов, заключении договоренностей о поставках газа из России. В начале обострения конфликта чехи радушно принимали беженцев с Украины, однако впоследствии возникли опасения, что тарифы на энергию повысятся, а инфляция разгонится.

До первых заморозков Протесты в Праге, Чехия Фото: REUTERS/David W Cerny

В Молдавии в демонстрациях, организованных оппозиционной партией «Шор», приняли участие около 40 тыс. человек. Они скандировали антиправительственные лозунги и призывали к отставке президента Майи Санду. Причиной демонстраций стало социальное недовольство граждан. В частности, местные жалуются на низкий уровень жизни, маленькие зарплаты и рост цен.

В Румынии на акции вышли свыше 10 тыс. человек, недовольных инфляцией и ростом тарифов на коммунальные услуги. Так же, как и в других европейских странах, многие из них сжигали платежки. Они пообещали собираться до тех пор, пока власти не примут соответствующие меры.

Деградация социальной политики

Нынешние акции протеста в европейских странах, к которым привели энергетический, финансовый и энергетический кризисы на фоне украинского конфликта и политики Брюсселя, вполне понятны, считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

— С одной стороны, культурные коды украинцев и других европейцев близки, чтобы понимать друг друга. Но с другой — это разные люди. Выражение поддержки Украине стало формой политического перформанса, но когда дело доходит до конкретных мер помощи Киеву, ответы не столь убедительны. Нужно что-то взять у себя и отдать другому. Первый месяц была эмоциональная атмосфера, но потом она начала угасать , — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

С ним согласна и доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

До первых заморозков Девушка с табличкой «Капитализм - и есть кризис» на демонстрации в Вене, Австрия Фото: REUTERS/Lisa Leutner

— Мы наблюдаем серьезные общемировые тенденции, в частности в Европе. Это связано с отрывом политических элит, принимающих решения, от населения. Они делают это в угоду своему истеблишменту, ближайшему окружению и неким лоббистам. Сейчас европейская экономика еще больше останавливается, речь идет о замораживании некоторых областей производства, в том числе и столпов промышленности — автомобилестроения, химической промышленности, металлургии. Поставки металлургического производства из России и поставки энергоресурсов, которые были нарушены, — это два основных момента, которые очень влияют на ситуацию в промышленном производстве в ЕС, — пояснила эксперт.

По словам политолога, это обрушивает производство, негативно сказывается на уровне жизни, доходах населения.