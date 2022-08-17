Не спускать газ: отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд

Грядущий отопительный сезон для Европы может оказаться примерно на €210 млрд дороже, чем в прошлом году . Такую оценку «Известиям» дали в Фонде национальной энергетической безопасности. С тем, что расходы европейцев заметно увеличатся, согласны и другие эксперты отрасли. Издержки возникнут из-за того, что цены на газ и электричество стали значительно выше. Власти стран Старого света уже ищут деньги: например, в Германии введут специальный газовый сбор с промышленных потребителей и частных домохозяйств. В результате неправильно принятых решений у ФРГ больше нет возможности передать дешевые энергоносители промышленности, и экономика страны перестает быть конкурентоспособной, заявил «Известиям» экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Ценовая траектория

В прошлом отопительном сезоне ЕС использовал 250 млрд кубометров газа на сумму около €290 млрд евро , сказал «Известиям» заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Теперь, даже с учетом режима добровольно-принудительной экономии, будет израсходовано не менее 200 млрд кубометров газа, стоимость которых при нынешних котировках составляет более €500 млрд , сказал эксперт. То есть дополнительные траты составят €210 млрд .

отопительный сезон в ЕС может стать дороже Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/Sven Simon

— В Европе идет подорожание всех ресурсов — от дров до газа и нефти. Причем кратное, а не процентное, поэтому о топительный сезон потребует дополнительных издержек на десятки миллиардов евро, за которые придется платить европейцам , — считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

В ЕС летом выросли в цене почти все энергоресурсы, согласна ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, уголь подорожал до $373 за тонну, цена уже близка к историческому рекорду. Подорожало и электричество: с июня биржевые цены выросли вдвое до €490 за мегаватт-час, рассказала эксперт .

— Если в 2021 году цены на газ в ЕС плавно менялись в диапазоне $150–1000, то в 2022-м году стоимость не опускалась ниже $800 , — сказал «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

отопительный сезон в ЕС может стать дороже Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld

16 августа цена газа в Европе на бирже преодолела отметку в $2 500 за тысячу кубометров и оставались в течение дня на высоком уровне . По консервативным оценкам, при сохранившейся тенденции цены могут превысить $4 000 этой зимой, сообщил «Газпром» в своем Telegram-канале.

По оценке секретаря комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ Дмитрия Полохина, отопительный сезон 2022–2023 для стран ЕС может оказаться минимум на €40–80 млрд дороже, чем в прошлом году.

Экстренные меры

Как писали СМИ, в ЕС решили экономить энергоносители и снизить их потребление на 7–15% . Для этого, например, в Германии призвали домохозяйства и компании сократить расход газа на 20% . В городах начали отключать подсветку общественных зданий, а также фонтаны и горячую воду в бассейнах и спортзалах .

Пока предпринимаются меры только по умеренной экономии, но если поставки из РФ ближе к зиме дополнительно снизятся, Германия будет вынуждена перейти к третьей стадии чрезвычайного плана , отметил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Речь о квотировании газа для промышленных потребителей, что может привести к более серьезному ущербу для экономики , считает он.

Кроме того, с октября в Германии введут дополнительный газовый сбор , который будут обязаны платить компании и частные домашние хозяйства. Как писали «Известия», размер сбора составит 2,4 евроцента за киловатт-час. Предполагается, что эта мера поможет поставщикам, столкнувшимся с быстрорастущими ценами на импорт голубого топлива.

отопительный сезон в ЕС может стать дороже Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde

Процветание и благосостояние немецкого народа и экономики было основано на дешевых энергоносителях России, заявил «Известиям» экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

— Это уникальный бизнес-проект, при котором государство покупает дешевый газ и продает своему же населению в два раза дороже. Благодаря этому формируется колоссальный бюджет, который тратится на социальные и прочие нужды, — подчеркнул политик.

Теперь в результате неправильно принятых решений у Германии больше нет возможности передать дешевые энергоносители промышленности, она перестает быть конкурентоспособной, вылетает с мирового рынка , сказал Вальдемар Гердт. Этот отопительный сезон станет катастрофически дорогим и для промышленности, и для населения, заключил он.

Срочные решения

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что к середине 2023 года в Германии будет достаточно инфраструктуры, чтобы обеспечить газом страну из источников, альтернативных российским, пусть и по более высоким ценам . По словам политика, для этого за полтора года в стране построят плавучие терминалы для хранения СПГ, а также высокоскоростные трубопроводы для импорта газа из Великобритании.

отопительный сезон в ЕС может стать дороже Фото: Global Look Press/Jan Woitas

Чтобы перестроить газовую инфраструктуру, Германии нужны деньги и время, отметил директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

— С первым проблем не возникнет, а вот времени у страны очень мало. Процесс же перестройки предполагает довольно затяжные работы. За год такой объем работ вряд ли удастся проделать. Строительство терминалов для СПГ на плавучей основе может занять от двух до трех лет, еще шесть-восемь месяцев потребуется на пусконаладочные работы , — пояснил эксперт.

Затраты ЕС на проект создадут наиболее благоприятные условия для американских экспортеров, добавил он.

Еврокомиссия рекомендовала заменять российский трубопроводный газ ресурсом из Норвегии, Алжира, Катара и Египта, а также из Азербайджана. Но только объемы, сравнимые с российскими, ни одна из этих стран поставить не может, отметила Наталья Мильчакова.

отопительный сезон в ЕС может стать дороже Фото: Global Look Press/Mohssen Assanimoghaddam

— Наша экономика нуждается в энергоносителях в большом количестве и по доступным ценам. Все поклоны господина [вице-канцлера ФРГ Роберта] Хабека не помогли, Катар не будет поставлять газ в Германию. Это чревато огромными последствиями как для нашей экономики, так и для повседневной жизни немцев . Это фиаско правления нашей страны, — отметила депутат федеральной земли Гамбурга Ольга Петерзен.