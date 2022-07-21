Закатить трубу: к чему приведут планы ЕС сократить потребление газа на 15%

Еврокомиссия предложила странам Евросоюза сократить потребление газа на 15% . Об этом глава ведомства Урсула фон дер Ляйен сообщила 20 июля на специальном саммите, посвященном энергокризису. 21 июля после планового ремонта должен заработать «Северный поток». Однако в Европе ожидают как минимум сокращения поставок по трубопроводу и заранее готовятся к холодной зиме без российского газа . Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что планы Брюсселя по экономии в целях отказа от российских энергоносителей не спасут ситуацию . При таком сценарии, скорее всего, европейскую экономику ждет рецессия.

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20 июля Еврокомиссия (ЕК) представила план по преодолению зимы без российского газа. « Принятие мер сейчас может снизить как риск, так и затраты для Европы в случае дополнительного сокращения или полного прекращения поставок », — говорится в документе. План Брюсселя предлагает странам ЕС снизить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022-го по 31 марта 2023 года . Кроме того, ЕК призывает государства объединения обновить свои национальные планы действий в ЧС к концу сентября, чтобы «показать, как они намерены достичь цели сокращения». При этом страны союза должны каждые два месяца предоставлять ЕК отчет о достигнутом прогрессе.

В документе также указаны принципы, которые государства-члены обязаны учитывать при планировании сокращения потребления газа. Предполагается, что гарантированные поставки должны получать домашние хозяйства и такие социально значимые учреждения, как больницы, а также ключевые отрасли экономики . В частности, странам ЕС предлагается по возможности отдавать приоритет переходу на возобновляемые источники энергии или менее неэкономичные варианты. В то же время в Брюсселе допускают, что в качестве временной меры может потребоваться переход на уголь или атомную энергетику.

Это предложение уже раскритиковали в Испании . Как заявила вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера, Мадрид решение ЕК не поддерживает. «Мы не можем идти на несоразмерные жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили» , — цитирует политика El Pais.

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На данный момент перекачка газа из России в страны Балтии, Польшу, Болгарию и Финляндию полностью прекратилась по желанию самих стран, а объемы поставок в Германию, Данию, Нидерланды и Италию сократились по техническим причинам. 21 июля «Северный поток» (СП) должен вернуться в строй после планового ремонта. Однако в Европе не исключают, что российское голубое топливо перестанет к ним поступать вовсе . Накануне агентство Reuters сообщило, ссылаясь на источники, что СП все-таки заработает, но поставки сократятся. Газотранспортный оператор OPAL Gastransport, в свою очередь, проинформировал 20 июля, что газопровод «Северный поток» по завершении планового техобслуживания будет работать на 40% мощности, как и до остановки . Однако глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сообщил, что общий объем поставок газа по трубопроводу «Северный поток» составит 30% его полной загрузки.

Напомним, с 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн куб. м в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. Падение объема было вызвано задержкой возврата газовой турбины Siemens, которая ремонтировалась в Канаде. Оттава аргументировала это решение санкциями против РФ. Тем не менее Германии и Канаде удалось договориться. И, как сообщила 20 июля Урсула фон дер Ляйен, турбина находится в пути и вернется вовремя . По ее словам, «у России нет предлога не возобновлять поставки газа по трубопроводу».

Во время визита в Тегеран 19 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что прокачка газа по СП может сократиться до 1/5 мощности, то есть до 33 млн куб. м в сутки, если одна из газовых турбин Siemens после выработки ее ресурса не будет заменена на отремонтированную в Канаде . Кроме того, по его словам, ориентировочно 26 июля «Газпром» должен будет остановить для ремонта еще один агрегат.

Оператор проекта Nord Stream AG не предоставил «Известиям» оперативный комментарий на этот счет. Компания Siemens сообщила СМИ, что готова обслужить больше турбин для СП «при наличии соответствующего запроса».

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Экономия и экономика

На фоне происходящего режим ЧС в сфере энергетики ввела 13 июля Венгрия. Власти Германии повысили 23 июля уровень режима предупреждения ЧС по газу до второго (всего их три). Член комитета бундестага ФРГ по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре заявил «Известиям», что предложенный ЕК план нецелесообразен и вряд ли поможет выбраться из кризисной ситуации.

— Подобные заявления — показуха, пока мы почти полностью зависим от российского газа. Например, Голландия отказывается поставлять газ в Германию из-за риска «землетрясений» в процессе добычи . Норвегия уже заявила, что не сможет заместить поставки из РФ. Инфраструктура для использования СПГ в ФРГ будет готова не ранее 2023 года, — сказал депутат.

Отметим, в своем плане Еврокомиссия также обещает ускорить темпы диверсификации поставок. Еще 18 июля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подписала с представителями Азербайджана меморандум о взаимопонимании, предусматривающий увеличение импорта азербайджанского природного газа до 20 млрд куб. м в год к 2027-му. Таким образом, импорт газа странами ЕС из Азербайджана увеличится вдвое.

Как заявил «Известиям» Штеффен Котре, сейчас немецкое правительство стоит перед большой дилеммой, осознавая нужду в российских энергоносителях . Немецкий депутат уверен, что попытки наложить эмбарго на них «не помогут Украине», и потому более разумным будет решение вернуться к сотрудничеству с Москвой в энергетической сфере.

Тем не менее большая доля населения ФРГ уже верит в эффективность экономии. 65% респондентов опроса, проведенного по заказу Немецкого федерального фонда окружающей среды, готовы топить зимой меньше, чем прежде . Хотя в восточных землях Германии на такой шаг обещают решиться только 49% опрошенных.

Закатить трубу Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS/Yves Herman

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил «Известиям», что потребители в Европе экономят энергию уже давно по очевидным причинам: она стала очень дорогой .

— К тому же закрываются целые отрасли промышленности. Например, в Европе уже нет предприятий по изготовлению азотных удобрений, которые производятся из газа. Из-за европейских цен на газ они становятся просто неконкурентоспособными. В целом экономика в регионе начинает сжиматься, — отметил эксперт.

По его словам, предлагаемые ЕС меры по экономии, с одной стороны, логичны в условиях высоких цен и потенциальной нехватки запасов для отопительного сезона. Однако о полном прекращении поставок из РФ говорит только сама Европа , отмечает эксперт.

— Россия не отказывается от поставок, а по объективным обстоятельствам не сможет предоставить достаточные объемы , — подчеркнул Игорь Юшков. — Польша отобрала у «Газпрома» в компании-операторе газопровода «Ямал–Европа» долю в 48%, хотя проект строил на свои деньги именно «Газпром». В результате Россия ввела ответные санкции, и по этому газопроводу сейчас ничего не прокачивается.

Он также напомнил, что Украина остановила половину транзитных газопроводов, ссылаясь на то, что часть из них проходит по ЛНР. В результате прокачка сократилась со 109 млн куб. м до 42 млн куб. м.

— СП прокачивал 200 млн куб. м, но из-за ситуации с турбиной поставки сократились до 67 млн кубов. И, судя по последним сообщениям, потребуются новые ремонтные работы. В результате из четырех газопроводов в Европу нормально работает только один — «Турецкий поток», который в большей степени ориентирован на балканские страны, — заключил эксперт.

Закатить трубу Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник, в свою очередь, отметил, что предполагаемые ЕС альтернативы — неполноценные: «Экономия не подразумевает экономический прогресс, а, напротив, ведет к стагнации и рецессии . Экономический рост всегда связан с ростом потребления энергоресурсов».

По его мнению, ЕС по-прежнему будет сталкиваться с колоссальным ростом цен. Причем эта ситуация провоцирует кризис в других развивающихся экономиках.

— Закупаясь СПГ в попытках отказаться от российских энергоносителей, европейцы разгоняют чек, и другие страны уже не могут позволить себе столь дорогое удовольствие, — считает эксперт.