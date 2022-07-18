Ушли в тайм-аут: сбавляет ли ЕС санкционные темпы

Новые санкции Евросоюза против России могут быть приняты до конца этой недели. Об этом «Известиям» заявили в Европарламенте . На саммите 15 июля главы МИД стран ЕС обсуждали седьмой пакет мер против Москвы. Как рассказал глава венгерского ведомства, он подразумевает эмбарго российского золота, а также усиление контроля за экспортом двойного назначения и передовых технологий в Россию . Однако запретов на поставки энергоносителей можно не ждать. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены: обсуждаемые в ЕС меры говорят о том, что Брюссель исчерпал потенциал для их наращивания. Кроме того, в новом пакете против РФ есть ряд исключений , даже расширяющих возможности для экспорта российского продовольствия.

Шестой с половиной

Если шестой пакет санкций ЕС долгое время не мог согласовать из-за объема прописанных в нем мер, то проект седьмого пока выглядит не столь устрашающим. Еще на прошлой неделе стало известно, что газовое эмбарго в него не войдет . Об этом 13 июля сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, 15 июля информацию подтвердил глава венгерского МИДа Петер Сийярто. В этот день его коллеги встретились на саммите в Брюсселе, чтобы среди прочего обсудить новый пакет рестрикций, которые скептики называют «шестым с половиной». Как заявил «Известиям» депутат Европарламента Гуннар Бек, официально меры могут быть согласованы и объявлены в конце этой недели . «В таком случае текущие санкции ЕС будут продлены на шесть месяцев с немедленным вступлением в силу до следующего пересмотра в конце января 2023 года», — добавил он.

Согласно анонсу Еврокомиссии от 15 июля, ЕС планирует ввести запрет на импорт российского золота, а также усилить контроль за экспортом двойного назначения и передовых технологий в РФ . Ведомство также выступило за продление всех действующих против Москвы санкций до конца января 2023 года. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также добавил, что в дополнение к новому пакету представит Евросовету свои предложения о включении в санкционный список «большего числа физических и юридических лиц» . Им будут грозить заморозка активов и запрет на въезд в ЕС. Как сообщил Петер Сийярто, меры коснутся 48 граждан, в том числе одного вице-премьера, нескольких глав регионов и девяти компаний, включая Сбербанк.

Венгерский министр также подтвердил, что главы МИД стран ЕС согласовали золотое эмбарго и запрет на торговлю товарами двойного назначения. Однако в вопросе золота всё не так однозначно. В проекте ЕК в числе запрещенных ко ввозу золотых изделий не упомянуты украшения . И как полагают авторы статьи Politico, таким образом ЕС пытается сохранить лазейки для обхода санкций. По данным издания, в черновике проекта рестрикций говорится о запрете на «покупку, импорт или транспортировку, напрямую или косвенно, золота в соответствии с Приложением XXVI». Согласно приложению, речь идет только о порошковом, необработанном или полуобработанном золоте, золотых монетах и ломе.

— Очевидно, что ЕС исчерпал потенциал для наращивания санкций. Что касается золота, если посмотреть на детали: это эмбарго частичное, ведь не включены украшения и слитки . То есть эти меры никак не сказываются на экспортном потенциале российского золота. Кроме того, РФ сможет безболезненно перенаправить экспортные потоки того же золотого порошка на другие страны, — заявил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

В Госдуме в новых санкциях ЕС также не видят угрозы.

— Что касается эмбарго на золото, я это только приветствую. Я считаю, что золото надо оставлять у себя в закромах, не меняя на бумажки , — заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, новыми мерами ЕС лишь «подпиливает сук, на котором сидит сам». «Хуже всех в этой санкционной войне — Европе . Поразительно, с каким цинизмом европейские политики обращаются со своим народом. Мы видим инфляцию, рост цен. Возникают не только экономические, но уже политические проблемы — в ряде западных стран происходят отставки», — добавил российский политик.

Подождать эффекта

Как заявил «Известиям» Дмитрий Суслов, уже введенные меры носят избыточный характер. «В странах ЕС всё острее поднимается вопрос о том, что санкции бьют бумерангом, оказывая более тяжелое влияние на само объединение. Европейские политики пытаются убедить население уже не в необходимости новых санкций, а в необходимости подождать эффекта от имеющихся », — добавил эксперт.

На саммите 15 июля Жозеп Боррель сказал, что многие лидеры ЕС действительно говорят о том, что санкции были ошибкой, потому что гораздо больший эффект они произвели на экономику самой Европы. Однако, по его словам, для достижения полномасштабного эффекта потребуется время . Кроме того, дипломат назвал неверным тезис о том, что цены на энергоносители растут из-за рестрикций. На пресс-конференции Боррель представил график, согласно которому уровень цен на энергоносители в Европе достиг пика еще до начала спецоперации РФ на Украине, а после стал даже снижаться.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на заседание Совета глав МИД ЕС в Брюссель заявил, что Вена не обсуждает отказ от российского газа, поскольку в подобном вопросе нужно быть реалистами, даже если это эмоционально неприятно. «Я знаю, что в ЕС всё чаще обсуждают санкции, однако санкции — меры не с сиюминутным, а с долгосрочным эффектом. В связи с этим Евросоюз должен не подхватывать российский нарратив, что санкции неэффективны, а сохранять стратегическую стойкость», — добавил министр.

Как заявил «Известиям» директор Центра исследований моделей индустриализации Высшей школы социальных наук (Франция) Жак Сапир, пока нельзя предположить, когда российская экономика ощутит удар от санкций ЕС.

— Санкции не смогли дестабилизировать российскую финансовую систему. Рестрикции в отношении экспортируемых товаров (нефть, бензин) сейчас дают обратный эффект. Санкции на ввоз высокотехнологичных товаров могли бы нанести определенный ущерб российской экономике в ближайшие 3–5 лет. Однако всё будет зависеть от темпов роста российской экономики и ее успехов в поиске альтернативных поставщиков , — отметил эксперт.

При этом, по его словам, последствия для европейских экономик уже крайне серьезные. « Рост цен на энергоносители подпитывает инфляцию во всех странах ЕС . Согласно прогнозам, во Франции к 2022 году она достигнет 7%, в Германии — 8,5–9%, в Италии — 10%. И это только начало. Большинство стран также столкнется с серьезным падением ВВП в следующем году — от 2 до 4% », — добавил Жак Сапир.

Уточнить санкции

В то же время с помощью нового пакета санкций Евросоюз надеется устранить лазейки для обхода уже введенных мер. Об этом также ранее писал ряд СМИ. Тем не менее ЕС вслед за США решил сделать исключения для некоторых сфер . Напомним, 14 июля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США разрешило проводить с Россией трансакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений, лекарств и медицинского оборудования. ЕК, в свою очередь, предлагает уточнить санкции против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию» .

На саммите 15 июля Жозеп Боррель вновь подчеркнул важность вопроса о продовольственном кризисе в связи с последними событиями. Вывоз зерна через Болгарию и Румынию с Украины недостаточен, поэтому ЕС надеется на достижение в Стамбуле соглашения между Киевом и Москвой по «зерновому вопросу».

Напомним, в минобороны Турции сообщили, что новая встреча по разблокировке украинских портов и вывозу зерна пройдет на этой неделе. По словам Борреля, «от этого соглашения зависят жизни десятков тысяч людей. Так что это не дипломатическая игра. Это вопрос жизни и смерти для многих людей».

— Если перемирие будет достигнуто (в том числе стороны согласятся разрешить Турции инспектировать корабли, чтобы рассеять опасения России по поводу контрабанды оружия), это покажет Брюсселю, что Москва — честный посредник . Однако даже это не изменит ход <военной операции> и, в свою очередь, вряд ли убедит ЕС ослабить санкции против России, — заявил «Известиям» Гуннар Бек.

Также, как ранее сообщали «Известия», в седьмом пакете могут прописать запрет на ограничение перемещения грузов между частями РФ (речь идет о Калининграде). Еврокомиссия ранее уже писала разъяснения по поставкам по железной дороге, что сняло большую часть претензий Москвы. Нерешенным остался лишь вопрос с транзитом автотранспортом.