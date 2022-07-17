Череда отбытий: почему европейские правительства уходят в отставку

Экономический кризис — только дополняющий фактор правительственных перестановок в Европе . Об этом заявили опрошенные «Известиями» эксперты, отметив, что основная причина череды отставок кроется во внутренних проблемах каждой отдельной страны. За последний месяц правительства сразу несколько западных государств — Великобритании, Болгарии и Эстонии — ушли в отставку. 14 июля покинуть пост решил и премьер Италии Марио Драги. Неспокойно и в ФРГ: вокруг партии канцлера разворачиваются новые скандалы. О причинах кризиса в европейских правительствах — в материале «Известий».

Ввязался Драги

После того, как 7 июля о своей отставке сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, череда политических кризисов накрыла еще ряд европейских стран . 22 июня коалиционное правительство Болгарии под руководством Кирилла Петкова получило вотум недоверия со стороны парламента страны. По мнению депутатов, премьер-министр не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в стране.

14 июля глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила об уходе по собственному желанию . При этом политик тут же предложила созвать внеочередное заседание парламента уже 15 июля. На нем Каллас выступила с просьбой предоставить ей мандат для создания новой правительственной коалиции. Как сообщает портал Postimees, по итогам заседания она его получила.

Вечером 14 июля сложить с себя полномочия из-за разногласий с партнерами из правящей коалиции решил также итальянский премьер Марио Драги . Конфликт произошел при попытке согласовать в этот день пакет антикризисных мер, предложенный правительством. Сенат его одобрил, однако ключевые члены движения «Пять звезд» голосовать отказались. Президент страны Серджо Маттарелла не принял решение Драги. До 20 июля правительство Италии остается в режиме ожидания. На этот день назначено выступление премьера.

На фоне этих новостей в СМИ и соцсетяз развернулась дискуссия: кто из европейских политиков покинет свой пост следующим. Картинку с таким посылом опубликовал в своем Telegram-канале и зампредседатель Совбеза России Дмитрий Медведев. Некоторые представители российского экспертного сообщества выразили мнение, что в правительственные кризисы Европа входит из-за последствий санкционной политики против РФ . Напомним, в странах ЕС продолжают расти цены на электричество и ускоряются темпы инфляции.

Однако, как заявила «Известиям» старший научный сотрудник института международных исследований МГИМО Елена Маслова, отставки в Старом свете — не звенья одной цепи, поскольку их причины объясняются конкретными проблемами в каждой отдельной стране .

— Европа сейчас охвачена экономическим и энергетическим кризисами. Италия , как страны Балтии и Германия, крайне сильно зависит от поставок российских энергоресурсов . Тем не менее, правительственные кризисы — это уже отличительная черта этой страны, и никакой неожиданности нет , — отметила эксперт.

По ее словам, сам Марио Драги пришел к власти в результате правительственного кризиса: тогда его спровоцировала партия «Живая Италия» во главе с Маттео Ренци (в феврале 2021 года они выступили против идеи премьера Джузеппе Конте создать специальный комитет, который будет распоряжаться выделяемыми ЕС средствами). Кризис разворачивался и в эпоху Маттео Сальвини.

— Что касается нынешней ситуации, я не верю в отставку Марио Драги. 20 июля он должен выступить перед двумя палатами парламента и найти компромисс. На мой взгляд, ему это удастся. Альтернатив этому политику на политической арене Италии нет. Кроме того, глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выразила обеспокоенность, поскольку правительство Драги — это гарант расходования Италией средств, полученных от ЕС, — отметила Елена Маслова.

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорин в беседе с «Известиями» выразил схожее мнение.

— Скорее всего, речь идет о некотором совпадении, хотя, конечно, экономические неурядицы обостряют те или иные явления. Для каждой страны — это (отставка. — «Известия») все-таки отдельная история. Отставка в Британии — это кризис лично премьер-министра Бориса Джонсона. В Болгарии и в Эстонии — распад правящей коалиции. Я не вижу здесь цепной реакции , — отметил эксперт.

По его словам, внутренняя политическая жизнь хотя и привязана к сиюминутной экономической и международной ситуации, все-таки развивается по своим законам.

— Так получилось, что где-то назрела межпартийная борьба, где-то началась предвыборная кампания, — добавил эксперт.

Напомним, на весну 2023 в Италии запланированы парламентские выборы.

Взрывные вечеринки

Западные СМИ тем временем предрекают отставку и немецкому канцлеру Олафу Шольцу, рейтинг которого из-за нерешительной позиции по ситуации на Украине стремительно падает . 15 июля в британском издании Telegraph вышла колонка об этом. Автор полагает, что глава немецкого правительства рискует потерять свою должность, если не «капитулирует» перед российским президентом Владимиром Путиным. Журналист отметил, что ФРГ переживает острый кризис из-за нехватки энергоресурсов, в вопросе которых сильно зависит от России. «Либо Берлин потерпит мощную неудачу, сопровождаемую распадом правящей «светофорной» коалиции, либо он капитулирует перед Путиным», — уверен журналист.

Примечательно, что на прошлой неделе вокруг партии Олафа Шольца — СДПГ — развернулся похожий на британский скандал . Инцидент произошел на традиционной закрытой вечеринке социал-демократов 1 июня. Мероприятие посетили почти тысяча человек, включая депутатов партии и самого канцлера. Как стало известно после события, не менее восьми присутствовавших там женщин пострадали от подмешанных им «наркотиков для изнасилования». Полиция ФРГ начала расследование.

Однако, как заявил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин, Шольц вряд ли повторит судьбу Джонсона.

— Ситуация в Германии отличается от ситуации с отставками в Британии, где роль сыграло аморальное поведение премьера в период пандемии. Да, рейтинг Шольца внутри страны падает. Но ведь показатели того же Джо Байдена еще ниже, однако об отставке американского президента речь не идет. То есть, внутренний рейтинг — это еще не повод для ухода с поста, — заявил эксперт.

По его словам, варианта уйти у Олафа Шольца два — добровольно или через импичмент.

— Да, скандал на вечеринке СДПГ послужил политику нехорошую службу. Многие предполагали, что эта история заставит канцлера объявить об отставке. Однако сейчас таких намеков даже нет, — добавил Александр Камкин.

По его мнению, сам канцлер сейчас не уйдет, а возможности для импичмента достаточно ограничены, поскольку по антироссийскому вопросу позиции в правящей коалиции едины.

— Наоборот, коллеги Шольца выступают даже за более жесткие меры в отношении Москвы, включая энергетическое эмбарго. Однако все может измениться зимой, когда немцы почувствуют всю глубину экономического и энергетического кризиса. Полностью исключать досрочную доставку Шольца в такой ситуации тоже нельзя, — заключил эксперт.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули заявил «Известиям», что возможность отставок в европейских странах без всяких экономических кризисов «надо принять за должное», поскольку это стандартная практика .

— Конечно, сейчас есть дополнительные факторы. В том числе экономические проблемы, но их можно считать только отягощающем дополнением. В каждой стране есть свои национальные факторы. Личность британского премьера все-таки никак не связана с энергетическим кризисом. За ним давно тянется шлейф проблем, который теперь его догнал, — подчеркнул эксперт.

Догонят ли проблемы других европейских лидеров — пока открытый вопрос. Однако, как заявил 15 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, экономика ЕС «выстрелила себе в легкие», введя такие санкции против РФ, и поэтому уже сейчас «везде задыхается».