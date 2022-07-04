Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров

На фоне событий на Украине и последствий коронавирусного кризиса рейтинги популярности лидеров стран Запада заметно снизились. Подливают масла в огонь растущая инфляция и общее падение уровня жизни. Подробности — в материале «Известий».

Половина немцев недовольна

«Антирейтинг канцлера Олафа Шольца достиг рекордных показателей: им недовольна почти половина немцев — 49%», — сообщила газета Bild am Sonntag со ссылкой на исследование института Insa.

При этом одобряют работу главы немецкого правительства на посту 38% респондентов. 55% опрошенных граждан ФРГ критикуют работу правительства в целом.

Отмечается, что рейтинг канцлера пошел вниз с конца февраля. В марте инфляция в стране достигла 7,3%, а в мае уже 7,9%. Эти показатели стали самыми высокими с 1990 года, когда объединились ФРГ и ГДР.

Эксперты считают, что сокращение поддержки Шольца стало следствием разразившегося в Германии экономического кризиса, который усугубился антироссийскими санкциями, введенными Берлином.

Угол падения Рабочие сидят перед плакатом с надписью «Остановим инфляционного монстра» на контейнерном терминале Бурхардкай во время забастовки с требованием повышения заработной платы, Гамбург, Германия, 9 июня 2022 года Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Особенно сильно по карману немецких потребителей ударил бы полный отказ от российских энергоносителей, считает советник канцлера по внешней политике Йенс Плетнер. По его словам, это создало бы риск рецессии по всей Европе. «Для самой крупной экономики Европы принятие такого решения с далеко идущими последствиями представляет безответственную политику», — пояснил он.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил, что в случае нехватки газа некоторые отрасли экономики будут вынуждены приостановить деятельность, отдельные регионы могут потерять целые промышленные комплексы, а жители лишатся работы.

В настоящее время немцы разочарованы необходимостью ограничивать себя в повседневной жизни из-за роста цен на продукты и электроэнергию. С такой проблемой столкнулись 47% граждан, а 77% респондентов из семей с низкими доходами пожаловались, что больше не могут вести прежний образ жизни.

«Превратился в хромую утку»

Из рук вон плохо идут дела и у британского премьер-министра Бориса Джонсона. Британские СМИ назвали его самым непопулярным членом правительства с рейтингом минус 15 баллов. При этом 65% подданных Соединенного Королевства уверены, что стране нужен новый лидер.

Изначально авторитет политика подорвал так называемый патигейт из-за устроенной им во время коронавирусных ограничений вечеринки в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьеру удалось сохранить поддержку лишь 24% британцев, а 66% в свою очередь негативно оценили работу Джонсона на посту премьера.

После этого его рейтинг подпортили экономический кризис и внутриполитические противоречия. Дошло до того, что в июне в парламенте поставили вопрос о вотуме недоверия Джонсону. Премьер усидел в кресле, однако голосование показало, что 41% (148 членов парламента) не согласны с курсом, который он проводит.

Угол падения Борис Джонсон Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

«Теперь премьер-министр превратился в хромую утку, возглавляющую расколотую партию в разрозненном королевстве. Как премьер-министр собирается продолжать, если даже лидеры профсоюзов в Шотландии не поддерживают его?» — писали по этому поводу ведущие британские СМИ.

The Guardian и вовсе подчеркнула, что бывший премьер Тереза Мэй была вынуждена подать в отставку, когда против нее выступили всего 117 депутатов.

Неутешительны для Джонсона и итоги выборов в органы местного самоуправления. Консерваторы потеряли почти 500 мандатов. Этот результат считается одним из худших с 1945 года.

На фоне этого сильно подорожал бензин: цены достигли рекордных 1,91 фунта за 1 л (около 125 рублей). К тому же население столкнулось с аномальными счетами за коммунальные услуги и максимальной за 40 лет инфляцией.

Моральный дух на нуле

Не лучшим образом обстоят дела и у американского лидера Джозефа Байдена. «Рейтинг популярности президента США падает четвертую неделю подряд, достигнув 36%», — такие данные опроса общественного мнения приводят агентство Reuters совместно с Ipsos. В исследовании отмечается, что это самый низкий показатель за последнее время, а также тревожный знак в преддверии промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре.

Угол падения Фото: Getty Images/Tom Williams

В середине июня USA Today сообщило, что 71% американцев уверен, что сейчас США движутся по неверному пути. Многие расстроены из-за инфляции и роста цен на топливо. Половине американцев не нравятся действия Вашингтона в отношении Украины.

На фоне этого, как пишет Politico, падает моральный дух сотрудников администрации президента, они разочарованы, что не могут переломить ситуацию.

Всё не так плохо

По сравнению с остальными западными лидерами более уверенно чувствует себя на посту президент Франции Эммануэль Макрон, хотя недавно избранный лидер лишился абсолютного большинства в парламенте. А триумфаторами на прошедших парламентских выборах стали коалиция левых и партия Марин Ле Пен.

Угол падения Фото: Global Look Press/Xinhua/Gao Jing

Издание Les Echos сравнило итоги голосования с землетрясением, считая, что потеря абсолютного большинства затруднит президентской коалиции проведение инициатив Макрона через нижнюю палату.

Не в авторитете

Политика Шольца отличается тактикой малых шагов, отметил германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

— Нынешний канцлер Германии не сторонник радикальных мер, он технократ, недаром его называли шольцоматом. Ситуация на Украине — это череда кризисов, которые переживает весь мир, а европейская экономика проходит длительную проверку на прочность. В сложившейся ситуации канцлер пытается лавировать между разными политическими силами. С одной стороны, он демонстрирует солидарность с евроатлантическими обязательствами, дипломатическую поддержку Украины. С другой — он позволяет разным политическим силам себя оплевывать, — пояснил эксперт.

По словам специалиста, это вызывает недоумение у избирателей, которые хотят видеть авторитетного лидера.

— Не авторитарного, а именно авторитетного, который может постоять за себя и своих граждан. Шольц на этом фоне выглядит довольно блекло. Его решение с затягиванием поставок вооружения Киеву трактовалось как проявление слабости. В глазах немецких избирателей он представляется довольно ведомым, слабым политиком , — сообщил германист.

С такой точкой зрения согласен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Угол падения Джо Байден и Олаф Шольц Фото: REUTERS/Benoit Tessier

— Шольца как политическую фигуру нельзя даже сравнивать с его предшественницей на посту Ангелой Меркель. Во внешней политике он наломал дров, в частности в отношениях с Россией. Макрон держится относительно неплохо, по сравнению с другими ведет себя более достойно. Он говорит о том, что с Москвой нужно вести диалог, выстраивать с ней отношения, хотя и утверждает при этом, как и другие западные лидеры, что не допустит победы России. Внешнеполитические шаги Макрона — его посредничество в диалоге с Москвой — население восприняло положительно. Конкуренты президента на выборах считали, что он использует свой внешнеполитический вес и сложившуюся ситуацию для борьбы с ними. Так оно и было, — пояснил политолог в беседе с «Известиями».