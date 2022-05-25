Джонсон отказался уходить в отставку после участия в вечеринках в локдаун

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 25 мая извинился за вечеринки на Даунинг-стрит, организованные во время коронавирусных ограничений летом 2020 года.

«...вновь приношу свои извинения парламенту, всей стране за короткое собрание на ланч 19 июня 2020 года, за которое я уже заплатил штраф. Кроме того, хочу подчеркнуть, что я беру на себя полную ответственность за всё, что происходило в моем присутствии», — сказал он, выступая в парламенте.

При этом Джонсон отказался уходить в отставку, к чему призвали все оппозиционные партии.

«Мы собираемся выиграть следующие выборы, и мы собираемся продолжать работу», — заявил он.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

31 января 2022-го британский премьер отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы.

19 апреля Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в разгар ограничений. По словам политика, он не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. Глава правительства Британии ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19. Он также подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение.