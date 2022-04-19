Джонсон извинился перед парламентом за участие в вечеринке в разгар пандемии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Sky News.

Политик добавил, что не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. По его словам, он ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19.

«Это была моя ошибка, и я безоговорочно извиняюсь за нее», — сказал Джонсон.

Он подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение в дни карантина. Как продолжил Джонсон, он уважает результаты проводимого в отношении него полицейского расследования. Он отметил, что не намерен подавать в отставку из-за произошедшего.

Также британский премьер принес извинение людям, которые в дни карантина потеряли своих близких и не смогли с ними проститься из-за ограничений.

14 апреля газета The Guardian сообщала, что Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. При этом в материале отмечается, что случаи нарушений британским премьер-министром действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают «нервозность в кабмине», вследствие чего положение премьера теперь «находится под угрозой».

31 января Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Тогда он тоже извинился перед соотечественниками.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.