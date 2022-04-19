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Джонсон извинился перед парламентом за участие в вечеринке в разгар пандемии

Премьер Британии Джонсон извинился перед парламентом за участие в вечеринке в разгар пандемии
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед парламентом и народом страны за присутствие на вечеринке в своей резиденции на Даунинг-стрит в разгар коронавирусных ограничений 19 июня 2020 года. Об этом 19 апреля сообщил телеканал Sky News.

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Политик добавил, что не знал, когда прибыл на мероприятие, что это будет вечеринка по случаю его дня рождения. По его словам, он ожидал встречи, посвященной реагированию правительства на COVID-19.

«Это была моя ошибка, и я безоговорочно извиняюсь за нее», — сказал Джонсон.

Он подтвердил, что 12 апреля был оштрафован за допущенное нарушение в дни карантина. Как продолжил Джонсон, он уважает результаты проводимого в отношении него полицейского расследования. Он отметил, что не намерен подавать в отставку из-за произошедшего.

Также британский премьер принес извинение людям, которые в дни карантина потеряли своих близких и не смогли с ними проститься из-за ограничений.

14 апреля газета The Guardian сообщала, что Джонсон может получить еще три штрафа за нарушение коронавирусных ограничений в связи с посещением вечеринок в его резиденции в 2020 году. При этом в материале отмечается, что случаи нарушений британским премьер-министром действовавших в стране жестких ограничительных мер в первые волны пандемии создают «нервозность в кабмине», вследствие чего положение премьера теперь «находится под угрозой».

31 января Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках, отметив, что понимает, насколько разгневаны британцы. Тогда он тоже извинился перед соотечественниками.

В конце 2021 года Джонсона и других членов правительства страны уличили в организации мероприятий во время локдауна. Газета The Mirror сообщила, что «винные вечеринки» регулярно проводились в резиденции на Даунинг-стрит. Тогда премьер-министр уверял, что присоединился к коллегам на вечеринке с напитками, чтобы «поблагодарить сотрудников» за тяжелый труд во время пандемии.

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