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Вечеринки звон: чем грозит Джонсону его участие в COVID-тусовках

И от кого теперь зависит судьба британского премьера
Фото: REUTERS/Paul Childs
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Вечеринки звон: чем грозит Джонсону его участие в COVID-тусовках
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2022-01-17 18:15:35
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Будущее премьера Британии Бориса Джонсона находится в руках консерваторов — именно однопартийцы в парламенте способны инициировать его отставку. Причиной такого шага могут стать вечеринки в премьерской резиденции, которые проходили в разгар жесткого карантина. По мнению опрошенных «Известиями» политиков и экспертов, сейчас глава правительства находится в крайне сложном положении — на фоне падающей поддержки избирателей недовольство Джонсоном в рядах тори всё растет.

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Вечера на Даунинг-стрит

В Великобритании не утихает скандал из-за пандемийных вечеринок с участием премьер-министра страны Бориса Джонсона. На днях лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призвал главу правительства уйти в отставку; в этом его поддержали Шотландская национальная партия и некоторые члены правящей Консервативной.

О том, что во время COVID-ограничений в премьерской резиденции на Даунинг-стрит проходили вечеринки для сотрудников, стало известно в конце 2021 года. Один из таких вечеров пришелся на декабрь 2020-го, когда гражданам Британии было запрещено даже пойти в гости на Рождество. Полиция отказалась расследовать этот эпизод, объяснив это тем, что не занимается давними нарушениями санитарных правил.

Чуть позже стало известно, что в 2021 году таких вечеринок на Даунинг-стрит было несколько, причем как минимум в двух участвовал сам Борис Джонсон. Премьер свое присутствие на них признал. При этом он заявил, что полагал, будто участвует в исключительно «рабочих мероприятиях». Принеся извинения всем, кого возмутило его поведение, политик инициировал внутреннее расследование.

Вечеринки звон
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Демонстрация против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на фоне скандала из-за вечеринок

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Tejas Sandhu

Ситуация усугубилась, когда всплыли новые подробности: по данным британских СМИ, две вечеринки прошли аккурат перед похоронами принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II, в апреле 2021 года. В это время — с 15 по 17 апреля — Борис Джонсон находился в своей загородной резиденции Чекерс. В итоге за эти вечера ему пришлось отдельно извиняться перед британской монархиней.

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— В Консервативной партии сильно ощущение, что премьер-министр пренебрег чувствами граждан, которые не могли посещать родных в госпиталях, — сказал «Известиям» член палаты лордов от консерваторов лорд Ричард Бэлф. — в обществе чувствуется гнев оттого, что премьер не готов следовать нормам, которые он сам же и ввел.

Тем временем Уайтхолл (обозначение правительства) уже приступил к расследованию. Его задача — установить «общее понимание характера» того, что было на вечеринках, и решить, стоит ли применять «индивидуальные дисциплинарные меры». Если расследование выявит признаки уголовного преступления, дело передадут лондонской полиции.

— Официальное расследование алкогольных вечеринок на Даунинг-стрит продолжается, и его результаты не будут известны еще как минимум несколько дней. Говорить что-то наверняка можно после того, как станет доподлинно известно, что там происходило и насколько это было незаконно, — сказал собеседник «Известий», представляющий в Вестминстере Консервативную партию. — Ситуация воспринимается как вопиющий пример двойных стандартов со стороны политической элиты и серьезно подрывает доверие к ней.

Этот скандал уже стал хорошим поводом для креатива. 14 января более 100 человек, переодетых под Бориса Джонсона, собрались у входа на Даунинг-стрит и устроили там рейв. Мужчины в строгих костюмах, светлых париках и масках с лицом премьера, пародируя нашумевшие увеселительные мероприятия, танцевали под музыку, держа бутылки с алкоголем и картонные стаканчики.

Вечеринки звон
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на заседании парламента

Фото: REUTERS/UK Parliament/Jessica Taylor

И хотя расследование только началось, реальные последствия уже дают о себе знать. По данным британского консалтингового агентства Savanta ComRes от 17 января, рейтинг консерваторов упал до 32%, в то время как поддержка лейбористов выросла до 42% — такого преимущества у оппозиции не было с 2013 года.

— Поддержка правительства и Бориса Джонсона среди избирателей уже изрядно пострадала. Его однопартийцы в парламенте сказали ему, что дальнейшие подробности поставят его премьерство под угрозу, — отметил источник «Известий» в Вестминстере. — Хотя есть те, кто хотел бы отложить этот вопрос и двигаться дальше, падение поддержки у избирателя может стать критическим в политическом будущем Бориса.

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«Пятьдесят на пятьдесят»

«Вечеринки устраивались в промышленных масштабах, что почти не отрицается, так что факты говорят сами за себя. Премьер-министр преступил закон, а затем солгал по этому поводу», — вознегодовал 16 января в эфире BBC Кир Стармер.

Однако какими бы ни были реакция и рейтинг лейбористов, будущее Бориса Джонсона находится в руках его однопартийцев: если лидер правящей партии не подает в отставку, голосование о доверии ему должна провести парламентская фракция (для этого 15% ее членов, или 54 человека, должны направить соответствующее требование в комитет 1922 года — парламентскую группу от Консервативной партии в палате общин).

— В Консервативной партии недовольны Борисом Джонсоном, который ее дискредитирует. Перед ее членами стоит выбор: менять премьера сейчас или отложить вопрос до выборов, которые должны состояться в 2024 году, — сказала «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — В целом обе ведущие партии сейчас находятся в неважном состоянии. То, что лейбористы вырвались вперед, вовсе не значит, что они привлекательны для избирателя, — они сами еще не пережили собственный кризис.

Вечеринки звон
премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Фото: REUTERS/Henry Nicholls

По словам лорда Бэлфа, «если премьер не будет относиться с уважением к своей партии и избирателям, его могут сместить еще до выборов, и тогда он станет частью истории».

При этом, отмечает Елена Ананьева, даже если тори сейчас сместят Бориса Джонсона, это не говорит о том, что в стране пройдут досрочные выборы.

— Предположим, ему выражено недоверие. После этого консерваторы выдвигают кандидатов на пост главы партии, парламентская фракция голосует, выбирая двух наиболее популярных претендентов, из которых потом лидера выбирают уже все члены Консервативной партии, — пояснила эксперт. — В этом случае у нового премьера есть мандат только от членов своей партии, но не от избирателей. Чтобы подтвердить этот мандат, выборы провести все-таки нужно. Для этого в пользу досрочного голосования должны высказаться две трети всего парламента.

И хотя попытки подсидеть Бориса Джонсона есть, пока непонятно, наберется ли среди тори 54 парламентария, которые потребуют его отставки, считает профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Кентербери, эксперт клуба «Валдай» Ричард Саква.

Поскольку скоро будет введен ряд непопулярных налоговых мер, время для этого неподходящее, — сказал «Известиям» эксперт. — Депутаты считают, что будет лучше, если в этот период Джонсон примет удар на себя, а оспаривать его премьерство можно начать уже осенью. Однако к тому времени момент уже может быть упущен.

По оценке эксперта, вероятность отставки сейчас составляет 50:50.

Это самый сложный вызов, с которым он когда-либо сталкивался, и сложно представить, сможет ли он с ним справиться, — отмечает Ричард Саква. — Он может остаться при власти, но его авторитет серьезно пострадает. Надо понимать, что Джонсон — человек, за неуклюжей публичной персоной которого скрывается расчетливый и безжалостный политик. Его сторонники сделают всё, чтобы спасти его (и свое положение), — в том числе попытаются отвлечь внимание от скандала с «Патигейт».

Вечеринки звон
ковид
Фото: REUTERS/Henry Nicholls

По данным британских СМИ, Борис Джонсон уже приступил к кампании по спасению своего премьерства: согласно информации The Sunday Times, правительство готовит ряд инициатив, которые должны вернуть консерваторам симпатии избирателей. Операция «Спасти большого пса» предполагает финансовую помощь безработным, малоимущим и пенсионерам, ослабление COVID-ограничений и борьбу с нелегальной миграцией. В рамках другой операции с кодовым названием «Красное мясо», по информации издания, премьер планирует провести показательные увольнения всех, кто причастен к организации скандальных вечеринок.

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