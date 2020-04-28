Карантинная эра: Борис Джонсон отложил выход Британии из самоизоляции
В своем первом выступлении после болезни глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что отменять карантин в Соединенном Королевстве пока рано. Это может быть чревато новой вспышкой COVID-19, которая сведет все предыдущие усилия на нет. Таким образом, дата выхода страны из самоизоляции остается открытой. Опрошенные «Известиями» члены британского парламента сошлись на том, что за неимением прочего карантин стал эффективным методом борьбы с пандемией и отказываться от него надо медленно и осторожно.
Премьер «военного времени»
Накануне британская The Daily Telegraph сообщила, что Борис Джонсон обозначит план по выходу страны из карантина. Издание обратило внимание на то, что в последние недели динамика заражений пошла на спад, и подчеркнуло: британцы теряют терпение и уже самостоятельно выходят из самоизоляции — будь то прогулки в парках и поездки на пляжи или возобновление работы малого бизнеса. Однако речь пойдет скорее не об отмене карантина, срок которого истекает 7 мая, а о его «модификации».
По данным Worldometer, Великобритания занимает в мире шестое место по количеству заражений (152,8 тыс.) и пятое по числу смертей (20,7 тыс.). Пиковым стало 10 апреля — тогда вирус выявили у 8,6 тыс. при рекордных 980 летальных исходах. 26 апреля эти показатели сократились в два раза — 4,4 тыс. и 413 случаев соответственно.
Лондон, 26 апреля 2020 года
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на запрос «Известий» оценить, прошла ли Великобритания пик эпидемии и когда она сможет выйти из карантина, сказали, что не дают прогнозы относительно каждой отдельной страны.
— Действия властей будут определять ход этой пандемии на первой и последующих стадиях. Каждое правительство должно наметить свой путь с учетом эпидемиологии заболевания, а также возможности системы здравоохранения бороться с ним и справиться с ситуацией, если вирус возобновит распространение, — отметили в организации. — ВОЗ будет работать с каждой страной, чтобы помочь разработать этот курс и мониторить ситуацию по мере ее развития.
27 апреля, переболев коронавирусом, Борис Джонсон вернулся к своим обязанностям и выступил с заявлением. Он назвал пандемию «крупнейшим вызовом со времен [Второй мировой] войны», при этом подчеркнув: в борьбе с вирусом Британия достигла определенного прогресса и сейчас проходит пик заболеваемости. Он признал, что карантин крайне негативно влияет на экономику, и призвал граждан «сдержать свое нетерпение».
Девушки смотрят первое после выздоровления обращение Бориса Джонсона, Великобритания, 27 апреля 2020 года
— Мы должны признать риск повторного всплеска <…>, который обозначит не только новую волну заражений и смертей, но и экономическую катастрофу. Мы будем вновь вынуждены нажать на тормоза всей страны и ее экономики и таким образом понесем еще больший ущерб, — сказал Борис Джонсон. — Я знаю, что это тяжело, и хочу, чтобы экономика заработала как можно быстрее. Но я отказываюсь пренебречь усилиями и жертвами британского народа, рискуя вызвать вторую крупную вспышку, масштабную гибель людей и подрыв NHS (National Health Service — Национальная служба здравоохранения. — «Известия»).
Глава кабмина пообещал, что новую информацию правительство опубликует в ближайшие дни. По его словам, чтобы перейти ко «второй фазе» карантина, власти должны удостовериться, что первый этап завершен. На это укажут пять факторов: падение числа летальных исходов, высокая защищенность NHS, снижение количества заражений, решение проблем тестирования (цель — 100 тыс. тестов на COVID-19 в день при нынешнем показателе в 53 тыс.) и доступности средств индивидуальной защиты, а также отсутствие угрозы второй волны.
Британские СМИ тут же отметили: выступивший с такой речью Борис Джонсон стремится стать «новым Черчиллем» эпохи войны с COVID-19. The Guardian напомнила, что премьер написал о своем предшественнике книгу («Фактор Черчилля: как один человек определил историю»), которая «более откровенно рассказывает о самом Джонсоне, чем о Черчилле». Действительно, еще в марте этого года британский премьер объявил коронавирусу войну, а себя назвал главой «правительства военного времени».
Борис Джонсон
— Я бы не проводил параллели между такими разными людьми, как Джонсон и Черчилль. Но Борис в своем собственном стиле способен донести до британской общественности необходимый посыл так, как это могут сделать очень немногие люди, — сказал «Известиям» член палаты лордов британского парламента от правящих консерваторов Роберт Хэйуорд. — На мой взгляд, это было хорошее заявление. Оно было в меру оптимистичным и вместе с тем содержало серьезное предостережение.
Открытые сроки
Руководство страны ввело карантинный режим 23 марта с возможностью пересматривать его каждые три недели. Дата окончания остается открытой. Он похож на ограничения в других европейских странах — в первую очередь люди не могут выходить на улицу без «веских причин». К ним относятся поход в магазин за едой и другими необходимыми товарами; занятия на открытом воздухе одному или с кем-то из родных (это рекомендуется делать раз в день); медицинская необходимость, в том числе помощь другим; поездка на работу, «которую нельзя выполнять из дома». Всё это с соблюдением двухметровой дистанции друг от друга. Парки остались открытыми, но только для занятий спортом.
— Правительство настаивает на успешности своего подхода, и на этот счет в Британии есть консенсус: шаги властей по борьбе с COVID-19 пользуются поддержкой, — сказала «Известиям» эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски. — Но есть и иные точки зрения — людей беспокоят ограничение гражданских свобод и экономические издержки. Они смотрят на Швецию, где большинство мер были добровольными, и говорят, что Британия должна была последовать ее примеру. Борис Джонсон сначала хотел придерживаться именно этого сценария, но советники убедили его в том, что без карантина число жертв было бы гораздо больше. Это правда, поскольку количество населения в Великобритании выше, чем в Швеции.
Собеседники «Известий» в британском парламенте уверены: карантинные меры по сдерживанию COVID-19 работают и при их постепенной отмене власти должны действовать крайне осторожно.
— Правительство не пойдет на это, пока коэффициент R (количество людей, которых может заразить один носитель вируса. — «Известия») не упадет ниже единицы. Насколько мне известно, мы пока не достигли этого уровня, — рассказал «Известиям» политик в Вестминстере, пожелавший остаться анонимным. — Также известно, что пока большинство людей соблюдают правила, есть те, кто их нарушает, а это значит, что ограничения продлятся дольше. Во многих отношениях реакция Британии (устойчивость NHS, промышленное сотрудничество, общее соблюдение режима) была впечатляюща, в некоторых других (работа каналов поставок) — чуть менее хороша.
По оценке собеседника, некоторые ограничения — доступ в школы и некоторые магазины — могут ослабить в ближайшие две-три недели, но это зависит от мнения экспертов в сфере здравоохранения. Так или иначе, страны должны извлечь много уроков относительно того, как подготовить государственные службы к подобного рода катастрофическим событиям, подытожил политик.