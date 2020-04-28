Карантинная эра: Борис Джонсон отложил выход Британии из самоизоляции

В своем первом выступлении после болезни глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что отменять карантин в Соединенном Королевстве пока рано . Это может быть чревато новой вспышкой COVID-19, которая сведет все предыдущие усилия на нет. Таким образом, дата выхода страны из самоизоляции остается открытой . Опрошенные «Известиями» члены британского парламента сошлись на том, что за неимением прочего карантин стал эффективным методом борьбы с пандемией и отказываться от него надо медленно и осторожно .

Премьер «военного времени»

Накануне британская The Daily Telegraph сообщила, что Борис Джонсон обозначит план по выходу страны из карантина . Издание обратило внимание на то, что в последние недели динамика заражений пошла на спад, и подчеркнуло: британцы теряют терпение и уже самостоятельно выходят из самоизоляции — будь то прогулки в парках и поездки на пляжи или возобновление работы малого бизнеса. Однако речь пойдет скорее не об отмене карантина, срок которого истекает 7 мая, а о его «модификации».

По данным Worldometer, Великобритания занимает в мире шестое место по количеству заражений (152,8 тыс.) и пятое по числу смертей (20,7 тыс.). Пиковым стало 10 апреля — тогда вирус выявили у 8,6 тыс. при рекордных 980 летальных исходах. 26 апреля эти показатели сократились в два раза — 4,4 тыс. и 413 случаев соответственно.

М1 Лондон, 26 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Henry Nicholls

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на запрос «Известий» оценить, прошла ли Великобритания пик эпидемии и когда она сможет выйти из карантина, сказали, что не дают прогнозы относительно каждой отдельной страны .

— Действия властей будут определять ход этой пандемии на первой и последующих стадиях. Каждое правительство должно наметить свой путь с учетом эпидемиологии заболевания, а также возможности системы здравоохранения бороться с ним и справиться с ситуацией, если вирус возобновит распространение, — отметили в организации. — ВОЗ будет работать с каждой страной, чтобы помочь разработать этот курс и мониторить ситуацию по мере ее развития.

27 апреля, переболев коронавирусом, Борис Джонсон вернулся к своим обязанностям и выступил с заявлением. Он назвал пандемию «крупнейшим вызовом со времен [Второй мировой] войны» , при этом подчеркнув: в борьбе с вирусом Британия достигла определенного прогресса и сейчас проходит пик заболеваемости. Он признал, что карантин крайне негативно влияет на экономику, и призвал граждан «сдержать свое нетерпение» .

V2 Девушки смотрят первое после выздоровления обращение Бориса Джонсона, Великобритания, 27 апреля 2020 года Фото: REUTERS/Phil Noble

— Мы должны признать риск повторного всплеска <…>, который обозначит не только новую волну заражений и смертей, но и экономическую катастрофу. Мы будем вновь вынуждены нажать на тормоза всей страны и ее экономики и таким образом понесем еще больший ущерб, — сказал Борис Джонсон. — Я знаю, что это тяжело, и хочу, чтобы экономика заработала как можно быстрее. Но я отказываюсь пренебречь усилиями и жертвами британского народа, рискуя вызвать вторую крупную вспышку, масштабную гибель людей и подрыв NH S (National Health Service — Национальная служба здравоохранения. — «Известия»).

Глава кабмина пообещал, что новую информацию правительство опубликует в ближайшие дни. По его словам, чтобы перейти ко «второй фазе» карантина, власти должны удостовериться, что первый этап завершен. На это укажут пять факторов: падение числа летальных исходов, высокая защищенность NHS, снижение количества заражений, решение проблем тестирования (цель — 100 тыс. тестов на COVID-19 в день при нынешнем показателе в 53 тыс.) и доступности средств индивидуальной защиты, а также отсутствие угрозы второй волны.

Британские СМИ тут же отметили: выступивший с такой речью Борис Джонсон стремится стать «новым Черчиллем» эпохи войны с COVID-19 . The Guardian напомнила, что премьер написал о своем предшественнике книгу («Фактор Черчилля: как один человек определил историю»), которая «более откровенно рассказывает о самом Джонсоне, чем о Черчилле». Действительно, еще в марте этого года британский премьер объявил коронавирусу войну, а себя назвал главой «правительства военного времени».

М3 Борис Джонсон Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/I-Images

— Я бы не проводил параллели между такими разными людьми, как Джонсон и Черчилль. Но Борис в своем собственном стиле способен донести до британской общественности необходимый посыл так, как это могут сделать очень немногие люди, — сказал «Известиям» член палаты лордов британского парламента от правящих консерваторов Роберт Хэйуорд . — На мой взгляд, это было хорошее заявление. Оно было в меру оптимистичным и вместе с тем содержало серьезное предостережение.

Открытые сроки

Руководство страны ввело карантинный режим 23 марта с возможностью пересматривать его каждые три недели. Дата окончания остается открытой . Он похож на ограничения в других европейских странах — в первую очередь люди не могут выходить на улицу без «веских причин». К ним относятся поход в магазин за едой и другими необходимыми товарами; занятия на открытом воздухе одному или с кем-то из родных (это рекомендуется делать раз в день); медицинская необходимость, в том числе помощь другим; поездка на работу, «которую нельзя выполнять из дома». Всё это с соблюдением двухметровой дистанции друг от друга. Парки остались открытыми, но только для занятий спортом.

— Правительство настаивает на успешности своего подхода, и на этот счет в Британии есть консенсус: шаги властей по борьбе с COVID-19 пользуются поддержкой, — сказала «Известиям» эксперт клуба «Валдай», колумнист газеты The Independent Мэри Дежевски . — Но есть и иные точки зрения — людей беспокоят ограничение гражданских свобод и экономические издержки. Они смотрят на Швецию, где большинство мер были добровольными, и говорят, что Британия должна была последовать ее примеру . Борис Джонсон сначала хотел придерживаться именно этого сценария, но советники убедили его в том, что без карантина число жертв было бы гораздо больше. Это правда, поскольку количество населения в Великобритании выше, чем в Швеции.

Собеседники «Известий» в британском парламенте уверены: карантинные меры по сдерживанию COVID-19 работают и при их постепенной отмене власти должны действовать крайне осторожно.

М4 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Han Yan

— Правительство не пойдет на это, пока коэффициент R (количество людей, которых может заразить один носитель вируса. — «Известия») не упадет ниже единицы . Насколько мне известно, мы пока не достигли этого уровня, — рассказал «Известиям» политик в Вестминстере, пожелавший остаться анонимным. — Также известно, что пока большинство людей соблюдают правила, есть те, кто их нарушает, а это значит, что ограничения продлятся дольше. Во многих отношениях реакция Британии (устойчивость NHS, промышленное сотрудничество, общее соблюдение режима) была впечатляюща, в некоторых других (работа каналов поставок) — чуть менее хороша.