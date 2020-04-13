Затратный отсчет: продлят ли торговые переговоры по Brexit

В марте Соединенное Королевство и Евросоюз из-за пандемии COVID-19 были вынуждены приостановить предметные переговоры по будущему их торговых отношений после Brexit. По плану британского правительства, они должны завершиться к концу переходного периода 31 декабря 2020 года. В евроструктурах же этот дедлайн считают чрезмерно амбициозным: как заявили опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента (ЕП), торговые переговоры придется продлить как минимум на четыре месяца.

Амбициозные цели

Второй акт выхода Британии из ЕС — а именно переговоры о будущем торговых отношений — должен завершиться к 1 января 2021 года. Тогда к концу подойдет переходный период Brexit, прописанный в британском законодательстве. Однако решить, будет ли он продлен, стороны должны до 1 июля нынешнего года — по факту на то, чтобы обозначить канву торгового соглашения, у них остается лишь 2,5 месяца.

— Цель завершить переговоры до конца переходного периода была изначально слишком амбициозной. Этот дедлайн в своих мечтах установили британские консерваторы, и с реальностью он ничего общего не имеет, — сказала «Известиям» чешский политик, член комитета ЕП по внутреннему рынку и защите прав потребителей Катерина Конечна. — Конечно, при наличии воли возможно всё, однако с учетом COVID-19 переходный период Brexit следует перенести на более поздний срок.

Ее коллега германский политик, член комитета ЕП по экономическим и валютным вопросам Гуннар Бек эту точку зрения разделяет. Он считает, что из-за пандемии и карантина в Европе переговоры придется продлить по меньшей мере на 4–6 месяцев.

Затратный отсчет Глава Европейского союза по переговорам о Brexit Мишель Барнье и советник премьер-министра Великобритании Дэвид Фрост в начале первого раунда переговоров о заключении торговых соглашений Фото: REUTERS/Oliver Hoslet

— Достижение соглашения по ряду фундаментальных вопросов до июля не более чем иллюзия, — сказал «Известиям» политик. — Пока что британское правительство настаивает на том, что никакого продления быть не должно. На мой взгляд, это крайне оптимистично, и в конце концов руководству Британии придется изменить свою позицию.

Пока же Лондон твердо стоит на своем — как заявили «Известиям» в посольстве Соединенного Королевства в РФ, «окончание переходного периода 31 декабря 2020 года зафиксировано в британском законодательстве, и премьер-министр [Борис Джонсон] ясно дал понять, что менять его он не намерен».

Из-за пандемии коронавируса торговые переговоры Лондона и Брюсселя, запущенные в начале марта, пришлось приостановить. Дополнительным аргументом стало заражение COVID-19 главного переговорщика от ЕС Мишеля Барнье, о чем он рассказал в середине месяца. Позднее стало известно, что коронавирус подхватил и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Как сообщили 10 апреля британские СМИ, после нескольких дней в отделении интенсивной терапии премьер пошел на поправку, и 12 апреля стало известно, что его выписали из больницы. Однако, по данным Sky News, вернуться к своим обязанностям он сможет не ранее чем через месяц. И пусть нынешний состав правительства гарантирует Борису Джонсону преемственность его курса, тот факт, что глава правительства, задававший тон переговорам по Brexit, временно будет выключен из процесса, несколько ослабляет позиции Лондона.

Затратный отсчет Британский премьер-министр Борис Джонсон Фото: REUTERS/Hannah McKay

Продолжить контакты по торговому соглашению стороны намерены в ближайшее время. Как сообщил 8 апреля в Twitter Мишель Барнье, в среду, 15 апреля, он свяжется со своим британским коллегой Дэвидом Фростом, чтобы обозначить график дальнейших переговорных раундов. Сам Дэвид Фрост «заверил всех» в том, что контакты Лондона и Брюсселя «в эти сложные времена» не прекращались, а стороны уже обменялись юридическими документами о будущем торговых отношений.

Проблемные вопросы

— Ключевая проблема лежит в различии между подходами: Британия пытается получить как можно больше выгод от общеевропейского рынка, налагая на себя как можно меньше обязанностей. Поэтому Евросоюз должен сделать так, чтобы ни при каких обстоятельствах третье государство — Соединенное Королевство — не пользовалось теми же правами, что и страны-члены, — считает Катерина Конечна. — Лондон постоянно пугает ЕС тем, что никакой сделки не будет, забывая, что такой сценарий ударит в первую очередь по самой Британии.

Критики столь сжатых сроков упирают на то, что переговоры о торговле ЕС с третьими странами длятся годами и для Соединенного Королевства, несмотря на общее историческое прошлое, сильных поблажек здесь ждать не стоит. К числу вопросов, которые еще только предстоит урегулировать, относятся следующие темы:

соблюдение стандартов Евросоюза относительно государственной помощи, экологии и требований к продукции, а также некоторые правила в сферах занятости и налогово-бюджетной политики;

рыболовство — ЕС хочет сохранить нынешний режим, а Британия настаивает на том, что в ее национальных водах преимущество будет у местных рыбаков;

роль Суда Евросоюза;

финансовая сфера — ЕС намерен сохранить регуляторный контроль над лондонским Сити, а Британия стремится к большей автономии и хочет максимально абстрагироваться от возможных кризисов в еврозоне;

сотрудничество в сферах внешней и внутренней безопасности, включая обмен конфиденциальной информацией и разведданными;

кооперация между судами и полицией по гражданским и уголовным делам.

По мнению Гуннара Бека, последние два пункта вряд ли станут камнем преткновения — больше всего сложностей могут вызвать соблюдение стандартов ЕС, контроль над финансовой сферой и юрисдикция Суда Евросоюза.

Затратный отсчет Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

— На мой взгляд, соглашения можно будет достичь, если Британия пойдет на уступки по двум из трех этих пунктов, — уверен политик. — И Соединенное Королевство, и Евросоюз столкнутся с тяжелыми экономическими последствиями от коронавируса и, соответственно, с необходимостью сохранить ровные торговые отношения.

9 апреля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что на неопределенный срок были приостановлены торговые переговоры с другим ключевым союзником Британии — Соединенными Штатами. Они должны были начаться 23 марта. Вполне возможно, что экономическая ситуация после вспышки COVID-19 поставит Евросоюз, США и Британию в другие условия, а это значит, что для торговых переговоров постпандемийная ситуация станет новой точкой отсчета.